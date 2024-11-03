الكويت: أطلق المركز المالي الكويتي "المركز"، بالتعاون مع "حسابي"، الشركة المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، منصة رقميةً مبتكرةً تتيح لعملاء "المركز" زيادة مبالغ استثماراتهم السابقة في صناديق "المركز" الاستثمارية بشكل دوري من خلال هذه الخدمة بكل سهولة، وذلك في إطار التزامه المستمر بتعزيز تجربة العملاء وتطوير حلول الرقمنة.

وأوضح "المركز" بأن الأداة الجديدة ستُقدَّم حصرياً لعملائه الحاليين من المستثمرين، وستتيح لهم إمكانية تعزيز استثماراتهم عبر نظام المدفوعات الرقمية المتكامل، مباشرةً من حساباتهم وبشكلٍ إلكترونيٍ كلياً. وأشار "المركز" إلى أن المعاملات في المنصة الجديدة تتم عبر خطوات بسيطة وآمنة يتم التحقق فيها من بيانات العميل، ومن ثم يمكنه القيام بعملية الدفع بكل يسر.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد سلمان عليان، نائب رئيس أول، إدارة التخطيط الاستراتيجي في "المركز"، قائلاً: "نحرص في "المركز" على تقديم حلول رقمية مبتكرة، مدعومة بأحدث التقنيات بما يتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة في مجال إدارة الثروات. ويمثل تعاوننا مع "حسابي" خطوة هامة في هذا السياق، حيث يتيح لنا تبسيط عمليات زيادة الاستثمار من خلال أداة فعالة وأمنة وسهلة الاستخدام. وتعكس هذه المبادرة رؤية "المركز" الاستراتيجية في تبني حلول الرقمنة ورفع مستويات الكفاءة في كافة عملياتنا، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا."

وصرح السيد محمد الصميعي، نائب رئيس مساعد، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز"، قائلاً: "تجسد هذه الأداة الفريدة التزامنا الراسخ بتلبية متطلبات العملاء وتعزيز تجربتهم الاستثمارية، وتمكينهم من الاستفادة من فرص النمو في الأسواق وتحقيق طموحاتهم المالية عبر أحدث الابتكارات الرقمية. كما أن شراكتنا المميزة مع "حسابي" تساهم في توفير أعلى معايير الأمان للعملاء من خلال هذه المنصة الفاعلة. ونتطلع إلى الاستمرار في خلق حلول استثمارية مبتكرة كجزء من القيم المتأصلة في "المركز".

ومن جهته، أعرب السيد راكان العدساني، الرئيس التنفيذي لشركة "حسابي"، عن فخره بالشراكة مع "المركز"، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع "المركز" في تطوير هذه المنصة الرقمية المتقدمة، والتي صممناها خصيصاً لتعزيز تجربة المستثمرين". وأضاف الأستاذ العدساني "هذه الشراكة تجسد تفاني "حسابي" في تطوير حلول دفع مبتكرة، وتعكس رؤيتنا المشتركة لتوفير تجارب عملاء سلسة وآمنة وعالية الكفاءة. وكلي ثقة بأن التعاون بين الشركتين سيؤسس لمعايير جديدة أعلى في قطاع الخدمات المالية."

ولقد رسّخ "المركز" على مر السنين مكانته الرائدة في تطوير الحلول المالية المبتكرة التي تتماشى مع تطلعات عملائه المتجددة والتغيرات الديناميكية في الأسواق، حيث قدّم باقة من الخدمات الأولى من نوعها في السوق الكويتي. ويشمل ذلك إطلاق تطبيق "iMarkaz"، التطبيق الاستثماري الشخصي الذي يوفر تجربة رقمية مخصصة وشاملة للعملاء. وبالإضافة إلى ذلك، قام "المركز" بإطلاق "صندوق الزخم الخليجي"، أول صندوق من نوعه في الكويت يتبع استراتيجية الزخم، ليؤكد التزامه الدائم بتعزيز تجربة العملاء وتقديم حلول استثمارية رقمية متطورة تلبي طموحاتهم المالية.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.38 مليار دينار كويتي (4.50 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2024. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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