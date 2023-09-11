حقق التخارج معدل عائد داخلي بلغ 11.89% وعائداً على الاستثمار بواقع 1.35 أضعاف رأس المال

الكويت – أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن نجاحه في التخارج من عقار صناعي بمدينة ڤينلو الهولندية، والذي يعكس حرص "المركز" على توفير خيارات استثمارية مستقرة ومتنوعة وعوائد مستدامة للعملاء والاستفادة من الفرص المتاحة عالمياً.

وقد تمكن فريق العقار الدولي في "المركز" من استكمال عملية تطوير وتأجير وبيع العقار المذكور والذي تبلغ مساحته 21,500 متراً مربعاً، محققاً عوائد مرتفعة للمستثمرين على الرغم من التحديات الاقتصادية، مدفوعاً بالاختيار الدقيق للأسواق ونوعية المشاريع والشركاء بناءً على دراسات وأبحاث متعمقة، والكفاءة في تنفيذ المشروع ومتابعته. وحقق التخارج معدل عائد داخلي بلغ 11.89% وعائداً على الاستثمار بواقع 1.35 أضعاف رأس المال.

ولقد بدأ المشروع في ديسمبر 2020، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في مدينة ڤينلو في هولندا، والتي تُعتبر مركزاً صناعياً هاماً في أوروبا وقريبة من الحدود مع ألمانيا، مع سهولة الوصول إلى واحدة من أكبر المناطق الحضرية في أوروبا، وهي شمال الراين وستڤاليا. وقد تضمنت خطة استثمار "المركز" في المشروع شراء الأرض وتطويرها لتكون منشأة صناعية ذات جودة من الفئة (أ).

وتعليقاً على إعلان التخارج، قال السيد سامي شبشب، العضو المنتدب في شركة مار-جالف، الذراع العقاري "للمركز" في الولايات المتحدة الأمريكية: "يمثل هذا الإنجاز المشروع العقاري الدولي رقم 86 في جميع أنحاء العالم. ونحرص على التنويع في الاستثمارات للحصول على فرص جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تتماشى مع استراتيجاتنا الاستثمارية. ونعتمد في "المركز" فلسفة استثمارية خاصة قائمة على القطاعات والاستراتيجيات، والتي نقوم من خلالها بتحديد ورصد الفرص الواعدة بناءً على اتجاهات السوق والتوقيت المناسب".

وأشار السيد سعدون السبت، نائب رئيس أول، إدارة العقار الدولي في "المركز"، قائلاً: "نفخر بالتخارج الناجح الذي حققناه والذي يعتبر ثاني تخارج "للمركز" في العام 2023، وذلك في ظل التقلبات في الأسواق العالمية. ويمثل هذا الإنجاز أيضاً سابع تخارج "للمركز" في أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة. ويؤكد هذا المشروع على الجهود الدؤوبة لإدارة العقار الدولي في "المركز" لاغتنام الفرص العقارية الواعدة. ونحن نسعى إلى توسيع محفظتنا الاستثمارية، من خلال انتقاء مشاريعنا الاستثمارية بعناية واختيار الشركاء الذين يتمتعون بميزات تنافسية فريدة."

وخلال الأشهر الـ18 الماضية، استثمر "المركز" حوالي 145 مليون دولار في قطاعات متنوعة، مثل الوحدات السكنية، والقطاع الصناعي، وسكن كبار السن من خلال الاستثمار المباشر والتمويل الاستثماري العقاري (ميزانين). بالإضافة إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023، قدم "المركز" لأول مرة مشروعاً استثمارياً من خلال التمويل الاستثماري العقاري (ميزانين)، بالشراكة مع مطور عقاري عالمي مرموق.

وبلغت قيمة الأصول العقارية الدولية التي يديرها "المركز" نحو 783.6 مليون دولار حتى الربع الثاني من عام 2023، منها 61% في الولايات المتحدة الأمريكية و39% في أوروبا. وقد كان أداء هذه المشاريع قوياً، لا سيّما في الآونة الأخيرة، حيث بلغ متوسط العائد 22.9% عبر 14 مشروعاً تطويرياً منذ العام 2020.

وبالرغم من تركيز إدارة العقار الدولي على استراتيجية نمو شاملة، إلا أنها قد أظهرت مرونة كبيرة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، عبر إطلاقها مؤخراً لبرنامج التمويل الاستثماري العقاري (ميزانين) من خلال مشروعين منذ بداية عام 2023. ويعود نجاح "المركز" في مجال الاستثمار العقاري إلى حرصه على إقامة شراكات طويلة الأمد مع مطورين عقاريين وشركاء من ذوي الخبرة والمعرفة المتعمقة بالأسواق المستهدفة.

كما أن "المركز" كان نشطاً في سوق العقار الأمريكي منذ عام 1977 مع طرحه لأول فرصة استثمارية له هناك. كما قام "المركز" منذ عام 1988 بإبرام مجموعة من الصفقات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة مار-جالف، الذراع العقاري "للمركز" في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى مدى السنوات الـ35 الماضية، قام "المركز" وشركة مار-جالف بتملك وتطوير العقارات في قطاعات متنوعة في السوق بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع التجزئة، والقطاع السكني، والقطاع المكتبي، في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بتكلفة إجمالية بلغت 1.65 مليار دولار أمريكي.

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