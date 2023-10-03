أبوظبي: انطلقت اليوم في المركز الوطني للأرصاد اجتماعات لجنة المراجعة الفنية الدولية الخاصة ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، لمراجعة واختيار المشاريع البحثية المؤهلة للحصول على منحة الدورة الخامسة من البرنامج، حيث تستكمل هذه الاجتماعات يوم غد الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023.

وتشمل مرحلة تقييم البحوث النهائية التي انطلقت بداية شهر سبتمبر المفاضلة بين 8 مقترحات بحثية كاملة تقدّم بها 64 باحثاً وعالماً وخبيراً ينتسبون لـ35 مؤسسة بحثية تتواجد في 10 دول من حول العالم بما في ذلك دولة الإمارات. وخلال الفترة الماضية، خضعت المشاريع البحثية إلى مراجعة دقيقة من قبل أعضاء اللجنة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات تطبيقات تحسين الطقس، الأرصاد الجوية المائية، والنمذجة الجوية والمناخية، وفيزياء السحب ، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي.

وستعمل اللجنة على اختيار المقترحات البحثية وفقاً لمصفوفة من المعايير التي تضم: الجدارة العلمية والتقنية الشاملة والأهمية والابتكار (35%)، الباحث الرئيسي وفريقه المساعد (20%)، التوجه البحثي (20%)، بناء القدرات (15%)، والموارد والميزانية (10%).

وكان البرنامج في مرحلة التقييم الأولية قد اختار قائمة البحوث النهائية المرشحة بعد عملية تقييم دقيقة امتدت لشهر وانتهت باجتماع لجنة المراجعة الفنية الدولية بأبوظبي في شهر مايو الماضي. وخلال مرحلة المراجعة الأولية، جرت المفاضلة حينها بين مجموعة متنوعة من البحوث بلغت 46 مقترحاً بحثياً أولياً من أصل 96 مقترحاً تقدّم بها 504 باحثاً وعالماً وخبيراً ينتسبون لـ 159 مؤسسة بحثية تتواجد في 37 دولة وتتوزع على خمس قارات.

هذا وتم تحديد البحوث الأولية المختارة بناءً على أربعة معايير أساسية هي: الجودة العلمية ومدى التأثير، والخبرة العلمية للفريق البحثي وإمكانية التطبيق، والتعاون متعدد التخصصات عبر شركاء أكاديميين ومن القطاع وحكوميين، والقدرة على تطوير مجال البحث العلمي الخاص بالاستمطار في دولة الإمارات والمناطق الأخرى من العالم.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "نواصل العمل في دولة الإمارات ضمن توجيهات قيادتنا الرشيدة لتحفيز البحث العلمي كأداة أساسية لمواجهة تحديات الأمن المائي محلياً ودولياً". وأشار سعادته إلى ما وفرته المشاريع البحثية الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار من ابتكارات بحثية مميزة عززت من جودة مخرجات عمليات الاستمطار في دولة الإمارات وحول العالم.

وأضاف سعاته: "نحن على ثقة من أن أعضاء لجنة المراجعة الفنية الدولية سيقدمون للمجتمع العلمي المتخصص بالاستمطار أفضل المشاريع البحثية المختارة والتي سيكون لها دور فاعل في مواصلة مسيرتنا لمواجهة الشح المائي وإدارة استدامة الموارد المائية.."

هذا وكان البرنامج قد أضاف شرطاً أساسياً لترشح المشاريع البحثية المقترحة لمنحة الدورة الخامسة، والذي نص على تحقيق المقترحات البحثية ل 6 درجات أو أكثر من أصل 9 درجات يتكون منها معيار الجاهزية التقنية Technology Readiness Level المعتمد دولياً لتصنيف البحوث العلمية. وتضمن الدرجة السادسة في هذا المعيار تقديم المشروع البحثي لنموذج عرض أولي في بيئة ذات صلة.

ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: "مع ما يشهده العالم من تداعيات وآثار التغير المناخي المتصاعدة؛ نؤكد دورنا ومسؤوليتنا تجاه مواصلة تقديم تقنيات وحلول مبتكرة من شأنها تعزيز دور الاستمطار كمصدر مائي مستدام من شأنه تحسين معدلات هطول الأمطار ضمن بيئات وظروف محددة".

وأضافت المزروعي: "تهدف لجنة المراجعة الفنية الدولية إلى انتقاء البحوث التي يمكن أن تقدم إضافة نوعية لمجال الاستمطار محلياً وعالمياً، الأمر الذي تطلب جهود كبيرة للمفاضلة بين المشاريع الثمانية التي وصلت لهذه المرحلة. ولا شك في أن رفع مستوى الجاهزية إلى مستوى 6 أو أكثر رفع من جودة ونوعية المشاريع البحثية المرشحة للفوز بمنحة البرنامج، خاصة في ظل سعي البرنامج إلى تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع وبالتالي تحسين عمليات الاستمطار ورفع مستوى نتائجها محلياً ودولياً.

وانطلقت الدورة الخامسة للبرنامج بدءاً من شهر يناير 2023، حيث افتتح باب استقبال المقترحات الأولية في اليوم الأول للمتقى الدولي السادس للاستمطار بأبوظبي، حيث تحصل المشاريع البحثية الحائزة على منحة البرنامج التي تقدر بـ 1.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 3 سنوات. وسوف تساهم هذه المنح في استكمال هذه المشاريع البحثية عبر شراكات تجمع مؤسسات بحثية مرموقة ضمن مختلف دول العالم بما في ذلك دولة الإمارات.

ويشار إلى أن النجاح الذي حققه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على المستوى العالمي حتى الآن يؤكد على مكانة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال العلمي الهادف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، خاصة في ظل استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل.

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