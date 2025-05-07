دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسهم المركز الذكي لشبكة التوزيع التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز مرونة وكفاءة الشبكة الذكية في دبي، وتمكين الخصائص المتقدمة التي توفرها الشبكات الذكية مثل الارتقاء بقدرات اتخاذ القرار التلقائي، ويعمل المركز على تسريع التحول الرقمي في الهيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.

ويضمن المركز المؤتمت إدارة واستدامة مبادرات الهيئة الذكية الثلاث وهي: مبادرة البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرباء، ومبادرة شمس دبي التي تتيح لأصحاب المباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية، وذلك من خلال جمع ومراقبة وتحليل البيانات والتنبيهات والقراءات الواردة من الأجهزة الذكية المثبتة على شبكة توزيع الطاقة التابعة للهيئة. ويقوم المركز أيضاً بتوفير البيانات في الوقت الفعلي ومراقبة التنبيهات، إلى جانب إجراء خدمات التشخيص والتحليل الذكية من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والمساهمة في تقليل التدخل البشري والارتقاء بعملية صناعة القرار.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على الارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز تنافسيتها، وجعلها أذكى وأسعد مدينة في العالم، ونموذجاً عالمياً متميزاً في الاستدامة ومواكبة التغيرات المتسارعة. ونوظف الابتكار وأحدث التقنيات للارتقاء بالبنية التحتية الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية وتوفير الخدمات الذكية التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ويأتي المركز الذكي لشبكة التوزيع التابع للهيئة في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية الشبكة الذكية للهيئة 2021-2035 وأتمتة الشبكة عبر أنظمة ذكية ومتكاملة، بغرض مراقبة وتحليل البيانات للمساهمة في رسم الحلول الاستباقية الفعالة."

بدوره، قال المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "يعمل المركز الذكي لشبكة التوزيع على أتمتة الاستجابة الفورية للصيانة الاستباقية وتعزيز سعادة المتعاملين، ومنذ إطلاق المركز في يناير 2024 وحتى الآن، يقوم المركز بتحليل كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالبنية التحتية لتوزيع الطاقة ما يقارب 15,000,000 من البيانات يومياً وتوفير تقارير دورية عبر لوحات بيانات تفاعلية لصناع القرار، مما مكّنهم من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بدلاً من التقديرات التقليدية."

البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرباء

يعمل المركز على مراقبة وتحليل البنية التحتية لعدادات الكهرباء الذكية في دبي بشكل لحظي وفق منظومة متكاملة ومؤتمتة، وإعداد التقارير التي من شأنها دعم عمل قطاع توزيع الطاقة وقطاعات الهيئة المختلفة وتقليص مدة الانقطاعات واتخاذ القرارات الاستباقية الملائمة.

وفي حال حدوث أعطال فنية في الإعدادات، يصدر المركز تنبيهات فورية بالاعتماد على تحليل البيانات وتشخيصها، ويقوم بإعلام فريق العمل الميداني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحال. إلى جانب ذلك، يراقب المركز قراءات العدادات عن بعد لضمان نزاهة البيانات المرسلة التي يمكن لمتعاملي الهيئة قراءتها باستخدام تطبيق الهيئة الذكي. ومن خلال قدرته على إعداد التقارير، يوفر المركز معلومات حول استهلاك الطاقة، ودعم عمليات التخطيط لتعزيز خدمات الهيئة في المستقبل. وقد تم تحويل جميع العدادات التقليدية للكهرباء إلى عدادات ذكية في دبي.

الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية

يراقب المركز محطات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة والمنتشرة في جميع أنحاء دبي، ويقدم على مدار اليوم والساعة بيانات دقيقة حول أداء الشواحن والتحديات والمتطلبات الفنية لغرض تحليلها والمساهمة في اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب. ويرصد المركز توسع محطات الشحن وارتفاع الاستهلاك واستهلاك كل متعامل، ويوفر تقييماً حول المعاملات اليومية، ويزود الهيئة بمعلومات قيّمة حول استخدام محطات الشحن لاتخاذ قرارات مبنية على المعلومات.

"شمس دبي"

يعمل المركز على مراقبة وتحليل أداء الألواح الشمسية الكهروضوئية في المباني من خلال مراقبة إنتاج واستهلاك الطاقة والتنبؤ بهما. ويزود المركز الهيئة بمعلومات مفصلة حول استخدام ونمو الطاقة الشمسية ‏التي يتم توليدها من خلال مبادرة شمس دبي. إضافة إلى ذلك، يقوم المركز بإعداد تقارير تحليلية يومية لدعم عمليات التخطيط على مستوى الشبكة.

-انتهى-

#بياناتشركات