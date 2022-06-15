دبي للثقافة تطلقها في 3 مكتبات

· مبادرة رائدة لبناء المهارات الثقافية والإبداعية والحياتية لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في الإمارة

· المرحلة التجريبية ستنفَّذ في 3 مكتبات هذا العام: مكتبة الصفا للفنون والتصميم ومكتبة المنخول ومكتبة الطوار

· تقديم برامج تفاعلية تعليمية وتثقيفية مبتكرة في مهارات الحياة والفنون البصرية والآداب والخط واللغات وغيرها الكثير على مدار العام

· تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب، وداعمة لنمو الصناعات الثقافية والإبداعية

دبي- الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز الحراك الثقافي الفاعل في الإمارة لجعلها الوجهة الأولى للمواهب الثقافية والإبداعية من أنحاء العالم، أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" المرحلة الأولى من مشروع "مدارس الحياة" في مكتبات دبي العامة ابتداءً من 1 يونيو 2022 وحتى نهاية العام الجاري.

ويُعَدُّ مشروع "مدارس الحياة" مبادرةً رائدة تهدف إلى بناء المهارات الثقافية والإبداعية والحياتية لكافة أفراد المجتمع في دبي من المواطنين والمقيمين عبر توفير بيئة تعليمية مبتكرة تحتضن مجموعة من الورش التفاعلية التي تتميز بالتدرج التعليمي للوصول إلى الاحترافية، والتي تقيمها "دبي للثقافة" في مكتبات دبي العامة على مدار العام. وتركز المرحلة الأولى من المشروع على ثلاث مكتبات في دبي، هي: مكتبة الصفا للفنون والتصميم ومكتبة الطوار ومكتبة المنخول.

وفي هذا الصدد، قالت إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات مكلف في دبي للثقافة: "نطمح من خلال تفعيل مشروع "مدارس الحياة" إلى الارتقاء بمكتبات دبي العامة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك من خلال طرح برامج تفاعلية تعليمية وتثقيفية مبتكرة في مهارات الحياة والفنون البصرية والآداب واللغات والخط على مدار العام. ويستهدف هذا المشروع بناء المهارات الثقافية والفنية والإبداعية والحياتية التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي على الفرد والمجتمع، عبر توفير بيئة داعمة لنمو المواهب وتحفيز المشاركة الفاعلة من جميع أفراد المجتمع عن طريق جعل الثقافة في متناولهم جميعاً، وصولاً إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب، ودعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة لتعزيز العائد الاقتصادي الثقافي فيها".

وعلى مدار شهر يونيو، تقدم كل من مكتبة الطوار ومكتبة الصفا للفنون والتصميم ومكتبة المنخول برنامجاً ثرياً من الورش التفاعلية يغطي مجالات السرد القصصي والكتابة الإبداعية وتعلّم اللغات، والحرف اليدوية والفنون البصرية، ومهارات العمل وتطوير الذات وبناء العلاقات، والكثير غيرها من البرامج المهارية، مع ضرورة أن يكون المشاركين من أعضاء مكتبات دبي العامة.

ومن جهتها قالت خولة بن فهد، مدير مشروع مدارس الحياة في دبي للثقافة: "يسعدنا أن تكون مكتباتنا حاضنة تستضيف سلسلة من الورش والأنشطة التثقيفية والتفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية بهدف إثراء مخزونهم الفكري والإبداعي والثقافي، خصوصاً أن هذا المشروع يتميز باستمراريته على المدى الطويل وتنوّع الموضوعات التخصصية التي يتناولها، ما يسهم في تعزيز العلاقة بين أفراد المجتمع والمكتبات كوجهات معرفية وتعليمية وترفيهية في آن معاً".

وتلتزم "دبي للثقافة" بدعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم للدراسة والعيش والعمل في دبي؛ متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو والازدهار في واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة والطموحة في العالم.

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