تفقد سير العمل الجمركي في المطار ليلاً

أكثر من 16 مليون حقيبة في مبنى3 خلال 9 أشهر

دبي: أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تواكب الأداء الاستثنائي للقطاع السياحي في دبي ، من خلال ما توفره من خدمات وأنظمة ذكية في مطارات دبي، وأجهزة مساندة في التفتيش وكادر من الضباط والمفتشين أصحاب الخبرة والمهارة للتسهيل على المسافرين وإثراء تجربتهم السياحية، مشيراً إلى أن تسجيل مطار دبي الدولي انتعاشاً كبيراً في حركة السفر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واستقباله 41.6 مليون مسافر، وسط توقعات بأن يصل إجمالي المسافرين إلى 85 مليون مسافر بنهاية 2023، يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة والشركاء الاستراتيجيين لدعم دبي عاصمة السياحة العالمية.

وقال سعادته خلال زيارة قام بها وفريق القيادة في جمارك دبي ليلاً، إلى مطار دبي الدولي مبنى 3:" تحرص جمارك دبي على الاستعداد مبكراً لاستقبال السياح والمسافرين عبر مطارات دبي في مواسم العطلات وذروة السفر والسياحة حيث يشهد الموسم الشتوي تدفق أعداد كبيرة من السياح القادمين إلى دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بأجوائها الساحرة".

ومن جانبه أشار خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي "مكلف" إلى أن الإدارة تطبق خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين في ذروة موسم السياحة الشتوي والذي يتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق ، حيث يحرص الموظفون والمفتشون في إدارة عمليات المسافرين على تمكين المسافرين من الاستمتاع بقضاء اجازاتهم في هذا الموسم منذ لحظة وصولهم إلى مطارات دبي، وذلك عبر الإسراع بإنجاز العمليات الجمركية المرتبطة بحركة المسافرين، حيث جهزت جمارك دبي مراكزها الجمركية في مطارات دبي بأحدث الأنظمة الذكية لتفتيش الحقائب، والذي تتكامل فيه أجهزة المعاينة والفحص المتطورة مع نظام التفتيش الجمركي الذكي لفحص الحقائب في مطارات دبي، والذي تم ابتكاره وتطويره في جمارك دبي بهدف توفير وسيلة تمكن المفتش الجمركي من تأدية مهامه بصورة مبتكرة وسريعة دون تأخير أو تعقيد لإجراءات المسافرين.

وبدوره أفاد خليفة بن شاهين مدير مبنى المطار رقم 3 بإدارة عمليات المسافرين أن جمارك دبي تعاملت مع أكثر من 16 مليون حقيبة على متن أكثر من 65 ألف رحلة قادمة عبر مطار دبي الدولي مبنى 3 خلال 9 أشهر من العام الجاري، مؤكداً أن مفتشي جمارك دبي يمتلكون من الخبرة ما يسهم بشكل مباشر في تسهيل وتسريع حركة المسافرين ، مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية حدود دولة الإمارات، حيث تم ضبط 504 قضية تنوعت بين جمركية وجنائية للفترة ذاتها من العام الجاري ، وأضاف أن جهودنا في إسعاد المسافرين تتكامل مع جهود كافة شركاءنا من الجهات الحكومية في مطارات دبي، حيث نعمل جميعاً كفريق عمل موحد هدفه إعطاء أفضل انطباع للزوار عن دبي من لحظة وصولهم إلى مطاراتها.

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