المبادرة الجديدة تهدف إلى المساهمة في السفر الصديقة للبيئة من خلال التركيز على الإبداع والشغف والبيئة

المبادرة تتيح للمسافرين من منطقة دول الخليج العربي زيارة مجموعة شاملة من الوجهات الفريدة والمستدامة وتوفر لهم تجارب صديقة للبيئة في برلين والغابة السوداء ووادي ريكنتز وبحيرة كونستانس

دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشف المجلس الوطني الألماني للسياحة عن إطلاق مبادرة سيمبلي فيل جود، النسخة الجديدة من مبادرة فيل جود التي أطلقها المجلس في وقت سابق وحظيت بنجاح كبير. وتسلط المبادرة الجديدة الضوء على التزام ألمانيا بالسياحة المستدامة.

وتهدف حملة سيمبلي فيل جود إلى المساهمة في اعتماد خيارات السفر الصديقة للبيئة، حيث تدعو السياح لاستكشاف تجارب السفر المستدام التي تزخر بها ألمانيا، وتهدف إلى التركيز على الإبداع والشغف والبيئة.

وانطلاقاً من تركيز العروض السياحية في ألمانيا على الاستدامة، تسعى حملة سيمبلي فيل جود إلى توفير خيارات صديقة للبيئة أمام المسافرين خلال رحلتهم.

استكشاف الجمال الطبيعي للوجهات الألمانية:

تتمتع ألمانيا بمجموعة كبيرة من المناطق الطبيعية الملائمة لقضاء العطلات والتي تنفرد كل منها بطابعها المميز، بما في ذلك المناظر الطبيعية الخلابة أو المدن الخضراء التي تعتمد مفاهيم التنقل الحديثة أو الحياة الريفية التقليدية. ونعرض لكم في ما يلي بعض المناطق التي ننصحكم باستكشافها:

الغابة السوداء: تتيح لكم استكشاف الحياة الريفية التقليدية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ضمن مجموعة واسعة من المحميات الطبيعية.

الشاطئ الغربي لبحيرة كونستانس: تشتهر المنطقة بإطلالتها على المياه الصافية لبحيرة كونستانس، وتوفر رحلات على متن أول قارب كهربائي بالكامل. كما تقدم العديد من أطباق السمك الطازج وتتميز بالمحميات الطبيعية.

جزيرة سيلت: تتميز بمبادرات الاستدامة المبتكرة، مثل شاحنة الأطعمة النباتية وأيام تنظيف الشاطئ، والتي تجمع سكان الجزيرة وزوراها للقيام بالممارسات الصديقة للبيئة.

التجارب المتنوعة:

تتميز ألمانيا بمعالمها الشهيرة وتوفير مجموعة متنوعة من التجارب، والتي تتيح للزوار الاستمتاع بتفاصيل الحياة اليومية في مناطق عديدة، وقضاء أوقات مميزة بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، فضلاً عن تجارب التسوق الفريدة. وتشمل الأماكن التي يُنصح بزيارتها:

قاعات الأسواق في برلين: وتمثل أسواقاً عامة عصرية تجمع بين أطباق الطعام الطازج والهدايا التذكارية المصنوعة يدوياً، بالإضافة إلى أشهى المأكولات.

المنتجع الصحي والغابات ذات الفوائد العلاجية في هيرينجسدورف: وتمثل أكبر استوديو صحي مستدام بين أحضان الطبيعة، مما يوفر تجربة مليئة بالاسترخاء وسط مزيج فريد من الهواء المنعش للغابات والبحيرة.

حديقة الطيور في وادي ريكنيتز بمنطقة ريكنتزتال: وتضم مجموعة متنوعة من المطاحن، كما تشتهر بتقديم الأطباق الشهية وأملاح الذواقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة: "تتميز ألمانيا بالمناظر الطبيعية المتنوعة والثقافة الغنية وتجارب السفر المستدامة. وندعو من خلال مبادرة سيمبلي فيل جود المسافرين من منطقة الخليج العربي لزيارة ألمانيا والاستمتاع بهذه التجارب الفريدة، والمساهمة في حماية البيئة في الوقت نفسه".

كما يمكن للمسافرين من منطقة الخليج العربي الاختيار من مجموعة متنوعة من وجهات الإقامة المستدامة، بدءاً من الفنادق في المدينة والريف ووصولاً إلى تجارب الإقامة لليلة واحدة، حيث تتوفر قائمة شاملة من الخيارات على الموقع الإلكتروني الرسمي. وتوفر الدولة أيضاً شبكات نقل محلية ممتازة، مما يسهل على الزوار القيام برحلات الاستكشاف. كما يمكن استخدام بطاقات السياح الإقليمية، والتي تتيح للزوار تبني خيارات السفر الميسور التكلفة والمستدام، بالإضافة إلى خيارات السفر عديمة الكربون، مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والتجذيف ضمن مسارات محددة.

وتتيح ألمانيا لزوراها حساب الانبعاثات الكربونية الناجمة عن سفرهم باستخدام أداة حساب ثاني أكسيد الكربون من موقع myclimate.org، ما يتيح لهم اعتماد خيارات سفر أكثر استدامة. ويمكن للزوار جعل رحلاتهم محايدة للكربون، وذلك من خلال دعم برامج تعويض الكربون المعتمدة في جميع أنحاء العالم، مما يسهم في قضاء عطلة أكثر متعة واستدامة.

لمزيد من المعلومات حول قضاء عطلة صديقة للمناخ والبيئة في ألمانيا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.germany.travel/en/feel-good/sustainability.html وللحصول على إرشادات حول السفر المستدام، يرجى زيارة: https://www.germany.travel/en/feel-good/tips.html

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لمحة حول المجلس الوطني الألماني للسياحة

يعمل المجلس الوطني الألماني للسياحة بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة، لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية متميزة، بتمويل من الوزارة بما يتماشى مع قرار البرلمان الألماني. ويتعاون المجلس بشكل وثيق مع قطاع السفر الألماني وشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات تجارية، لتطوير استراتيجيات وحملات تسويقية تهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية لوجهات السفر الألمانية في الخارج، وتشجيع السياحة في ألمانيا.

وينشط المجلس الوطني الألماني للسياحة في المجالات الاستراتيجية الرئيسية التالية:

القيام بالبحوث التسويقية وتحليل ودراسة طلب العملاء الخاص بالأسواق فيما يتعلق بجوانب مختلفة من السفر في سياق الاستدامة والثقافة وأولئك الذين لديهم أنماط حياة قائمة على القيم.

دعم قطاع السفر الذي تشرف عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة العلاقات وتبادل المعارف.

رفع مستوى الوعي حول ألمانيا باعتبارها وجهة سياحية، والترويج لصورتها حول العالم مع التركيز على التزامها بقضايا الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ

التركيز على التحول الرقمي والاستدامة:

يحرص المجلس الوطني الألماني للسياحة على تعزيز السياحة بما ينسجم مع أهداف الحكومة الألمانية، حيث يركّز على التحول الرقمي والاستدامة.

ويتبع المجلس استراتيجية تستند إلى ثلاث ركائز وتجمع بين مشاركة المعرفة مع شركاء خارجيين ودعم استراتيجية التواصل مع مبادرات الاستدامة الداخلية، مما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية السياحة الوافدة. كما يحرص على تعزيز مكانة ألمانيا كوجهة مستدامة وشاملة في سوق السفر الدولي.

ويتمتع المجلس الوطني الألماني للسياحة بدور رائد في استخدام التقنيات الغامرة (الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط) والمساعدين الصوتيين وغيرها من واجهات الحوار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة. ولضمان ظهور العروض السياحية على منصات التسويق القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يشرف المجلس على مشروع البيانات المفتوحة/المعرفة التابع لقطاع السياحة الألماني.

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إيما باترسون/ أومي قيزرا عليم

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