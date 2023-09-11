الإمارات العربية المتحدة: ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات والتشريعات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والسياسات المتعلقة بالنفايات الصناعية وتصنيف المناطق الحضرية ودعم قطاع الصناعة الوطنية بالدولة، بالإضافة إلى سياسة تطوير مستوى الخدمات في الحكومة الاتحادية، ودراسات لتعهيد بعض الخدمات، كما ناقش المجلس عدد من التشريعات في شأن الطيران المدني، والبصمة الوراثية، والأحوال الشخصية، والتعاونيات، والتكنولوجيا المالية، والملكية الصناعية.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية عدد من المقترحات لدعم برامج التدريب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، كما اطلع على تقارير عام 2022 لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى نتائج سياسة إشراك الشباب في المهمات الرسمية في الجهات الاتحادية.

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