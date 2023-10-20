أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : ناقش المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، خلال اجتماعه الدوري الثاني في 2023 برئاسة سعادة/محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، التطورات في القطاع المصرفي والمالي، والتقدم الذي حققه الإتحاد في تحقيق استراتيجية وخطط العام الجاري.

وأكد الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء تنفيذيين ومدراء عامين للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، قدرة البنوك على مواصلة الأداء القوي، والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها البيئة الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية. ودعا المشاركون في الاجتماع لأهمية التطوير المستمر للعمل المصرفي لضمان محافظة الإمارات على مكانتها الريادية كمركز اقتصادي ومالي ومصرفي.

وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بمبادرات الإتحاد وجهوده الدؤوبة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، الأمر الذي أسهم في نجاح القطاع المصرفي في تحقيق نمو كبير في أداءه وفي مستوى الأصول المصرفية مع الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات والشركاء الاستراتيجيين لاتّحاد مصارف الإمارات كقوى الشرطة في ابوظبي ودبي على التعاون المستمر من أجل ضمان مواكبة القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات للتطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح العملاء من الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في ظل منظومة مصرفية آمنة وسلسة ومتطورة.

ودعا المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لمواصلة البرامج والمبادرات التي ينفذها الاتّحاد لمكافحة الاحتيال وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وجهوده في توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار بهدف دعم دور اتحاد مصارف الإمارات في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة.

وبحث الاجتماع الدوري للمجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين سبل تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.

وقال سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن "الإنجازات التي حققها الإتحاد خلال الفترة الماضية من العام الجاري تعد دليلاً إضافياً على الدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في تطوير العمل المصرفي والمالي والتنمية الاقتصادية عبر تعزيز التعاون والاتصال بين البنوك الأعضاء في الإتحاد تحت قيادة وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي."

وأشاد سعادته بالتقدم الذي حققه الاتّحاد، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجموعة عمل التمويل المستدام، في تطوير مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف بشكل عام، وبما يشمل الجوانب المتعلقة بالتمويل الأخضر ومخاطر تغير المناخ، ومساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم العملاء والاقتصاد في الدولة.

ونوه الاجتماع بالحلول المبتكرة لمصارف دولة الإمارات في مجال تمويل الطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة، إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي (2022).

واستعرض الاجتماع الجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماد ودعم خطة توطين القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي (2022)، بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتنسيق مع المؤسسات والبنوك الاعضاء العاملة في الدولة، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين.

واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع التقدم الذي حققه الإتحاد في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للعام الجاري، بما في ذلك مشاريع التطوير والدورات والاجتماعات الفنية المختصة من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد أفضل الممارسات المصرفية، وأكدوا أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة في الاتحاد وتطوير عملها.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز العلاقات مع الجمعيات والاتحادات المهنية الأخرى لتبادل الخبرات والمعارف الكفيلة بتطوير العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتسهيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع كافة الشركاء.

واستعرض السيد/جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات المبادرات التي قام الإتحاد بإطلاقها وتنفيذها خلال الفترة الماضية من العام الجاري وذلك وفقاً للاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة والخطط السنوية التي تستهدف تكريس ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، الأمر الذي يتوافق مع رؤية وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية والتطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية متطلبات العملاء.

وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "شهد العام الجاري تحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات لتطوير العمل المصرفي عبر توفير منصات لتبادل الخبرات والمعارف وزيادة الوعي. ويلعب المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين دوراً أساسياً في دعم جهود اتّحاد المصارف لتحقيق هذه الأهداف، حيث يعمل بالتعاون مع المجلس الاستشاري ومجلس الادارة في الاتحّاد على تطوير المبادرات من أجل ابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء والمحافظة على مكاسب القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".

يُذكر أن تأسيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين جاء مُكمّلاً للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتحاد، ما يتيح المجال للرؤساء التنفيذيين لإبداء آرائهم والإستفادة من خبراتهم الواسعة من أجل تعميق قاعدة المشاركة في صُنع القرار. ويُشكل المجلس التشاوري دعامة مهمة للاتحاد جنباً إلى جنب مع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يواصل دوره في تمثيل القطاع المصرفيّ على أمثل وجه مُنذ تكوينه قبل 11 عاماً، وهو ما يجعل المجلِسَين منصة استشارية شاملة تُناقَش فيهِما مختلف الموضوعات التي تصبّ في مصلحة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ خاصّ، واقتصاد الدولة بشكلٍ عامّ.

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عن اتحاد مصارف الإمارات

اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 59 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر الإتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 26 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الإتحاد على المجلس التشاوري الثاني لإتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الإتحاد.