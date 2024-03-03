الشارقة: استكمالاً لجدول أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الخامسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، ناقش المجلس سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة.

حضر وقائع الجلسة سعادة خالد جاسم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير الهيئة ومعاونيهما من هيئة الانماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة وهما إيمان المحرزي مدير الإدارة العامة للخدمات المؤسسية وأحمد الطنيجي مدير إدارة المعايير السياحية.

بعدها ألقى الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام الخاص بمناقشة سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي قائلاً: تعمل هيئة الانماء التجاري والسياحي من خلال أدوارها إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السفر والسياحة العالمية في ظل مواصلتها لمسيرة التميّز في التعريف بمقومات الامارة، في إطار منظومة أعمالها الرامية إلى وضع خطط استراتيجية والعالمية؛ وير القطاع السياحي بكل جوانبه، وتحديد السياسات العامة للمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية ؛ ولأهمية الوقوف على أعمال هيئة الانماء التجاري والسياحي يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع خدمة للصالح العام.

ثم ألقى خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي كلمة قال فيها: "بداية أود أن أتقدم لكم ولأعضاء هذا المجلس الكريم باسم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بوافر الشكر والتقدير لدعمه المتواصل لأنشطة وفعاليات الهيئة التي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة التي كانت الدافع الأكبر في سعي الهيئة الدؤوب لتحقيق النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات.

وقدم المدفع مادة مصورة على فعاليات هيئة الانماء التجاري والسياحي ثم تطرق إلى عرض سياسات وخدمات الهيئة ولفت بأن هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة تضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تلعب دوراً هاما وفعالاً في دعم القطاعين السياحي والتجاري .

بعدها تداخل واحد وعشرون عضواً وعضوة في طرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث تناول العضو راشد عبدالله بن هويدن بالسؤال حول أهمية صياغة تشريعية تسمح للهيئة التعامل مع المباني السياحية المهجورة والهامشية لإعادة استثمارها وعلاج تشويهها للمظهر العام ودعا إلى طرح عروض ترويجية تضم تذاكر الطيران وحجز الفندق والمزارات بأسعار تنافسية لجذب السياح وسال عن إنشاء صالة لميناء خورفكان لاستقبال السياح.

العضوة فاطمة خليفة المقرب سألت عن جهود الهيئة لزيادة جاذبية المواطنين والمواطنات لمهنة المرشدين السياحيين، وأوجه الاستفادة من إنشاء معهد الشارقة للضيافة والسياحة، وعن الجهود المبذولة لمواصلة الترويج لاسم الشارقة محليا وخارجيا، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية ، بشأن تعريفهم بالمواقع السياحية والفعاليات اللافتة في إمارة الشارقة، وكذلك في استقبال الوفود التجارية ، واطلاعها على مقومات الشارقة والافصاح عن المعلومات السياحية وأعداد السياح.

خصص العضو طارق مراد بركت البلوشي مداخلته في الاستفادة من السياحة البيئية كون الشارقة على رأس الوجهات الحيوية وتنوع معالمها السياحية مثل سفاري ومركز الطيور الجارحة مع أهمية طرح حملات إعلامية بلغات عدة غير اللغة العربية والانجليزية لاستقطاب أكبر عدد من الشرائح هو من الجاليات المقيمة أو السواح من خارج الدولة.

سأل العضو عامر محمد الزرعوني عن قيام الهيئة بتوفير مؤشرات أداء ونتائج توضح مشاركة عدة جهات في الدولة، مثل هيئة الاستثمار والتطوير "شروق" و "استثمر في الشارقة"، في الفعاليات والمهرجانات والمردود الاقتصادي على الامارة من المشاركات الداخلية والخارجية في المعارض والمهرجانات مقترحا إجراء دراسة حول إنشاء صندوق للتنمية السياحية بهدف تعزيز الاقتصاد، وتسهيل الخدمات، وجذب الاستثمارات.

دعا العضو عبدالله طارش الكتبي إلى أهمية تبني الهيئة لإصدار تصريح للمواطنين بالسماح في تنظيم مخيمات سياحية في العزب الخاصة، وفق اشتراطات ومعايير تحددها الهيئة وذلك بهدف تنمية هذا الجانب من السياحة والتي يفضلها السواح عند زيارتهم للإمارة.

استفسر العضو محمد عبدالله البلوشي عن توجه الهيئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل وجذب المسافرين والسياح لبيان مختلف الخدمات واستكشاف المعالم والمواقع، وكذلك المطاعم والمتاحف والأماكن الترفيهية، والخدمات الفندقية وغيرها مع تطوير منظومة رقمية حديثة ومتجددة للترويج للوجهات السياحية والمعالم السياحية والأنشطة الترفيهية.

العضو المهندس نبيل بن بطي المهيري دعا لإنشاء مركز معلومات للسياحة ، بحيث يكون قريبة من السائح خلال ذروة الموسم السياحي ، ووضع أجندة سنوية لجميع فعاليات الشارقة لتوفير تجارب سياحية متنوعة وممتعة للزوار طوال العام وسأل عن دور الهيئة في العمل على التنسيق مع مخططي ومشرفي الأفواج السياحية من الإمارات المجاورة لطرح جدول سياحي خلال زياراتهم لمعالم الشارقة كميدان الثقافة مثلا، باستكمال الجولة إلى حصن الذيد وسوق الجمعة ،بالإضافة إلى تواصل الجولة لتشمل مواقع في مدينة خورفكان وغيرها من مدن الشارقة مقترحا العمل على إنشاء فنادق تلحق بالمراكز التجارية لتوفير تجربة نوعية للسياحة من حيث الإقامة والتسوق ودعا المهيري إلى خطة لإعادة السوق المركزي بالشارقة إلى واجهة السياحة.

اقترح العضو حمد عبدالوهاب القواضي أن يعاد صياغة اسم الهيئة إلى هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي ، للدلالة على أن الهيئة جزء وثيق الصلة وهام من إمارة الشارقة فضلا عن دور الاسم في إعلاء اسم الشارقة ، والذي تعمل من أجله الهيئة ودعا لتشكيل لجان ومجلس استشاري يجمع الهيئة بأصحاب العمل (المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجار) لتبادل الخبرات وتطوير السياحة والتجارة في الشارقة.

تساءل العضو يوسف محمد المزروعي عن قلة الفنادق ونقص المنشآت الفندقية في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة وخاصة مدينة كلباء، ودعا لتعزيز السياحة المحلية، خاصة مع تزايد إقبال المواطنين والمقيمين على زيارة المواقع السياحية والمرافق الترفيهية، وحجز الإقامة في الفنادق وسأل عن توجه الهيئة لتقديم عروض ترويجية مبتكرة وتخفيضات للعائلات والطلاب، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات الوطنية في إمارة الشارقة ليخصص خصم تحت مسمى (طالب مدرسي أو طالب جامعي).

الدكتورة العضوة رقية راشد مطر الزعابي تسأل عن السياسات التي تراها هيئة الانماء التجاري والسياحي مناسبة لتعزيز السياحة العلاجية في الشارقة وجعلها وجهة متميزة في هذا المجال بالتنسيق مع مدينة الشارقة الصحية التابعة لهيئة الشارقة الصحية، مع استفسارها عن توظيف استخدام التطبيقات الحديثة في تعزيز السياحة في الشارقة واستقطاب رياضيين وإعلاميين وفنانين للمشاركة في حملات الترويج للشارقة بما يتماشى مع توجهات الشارقة ومكانتها.

سأل العضو ماجد أحمد الدرويشي الشامسي عن الوسائل لتعزيز الترويج للمناطق السياحية التي تزخر بها إمارة الشارقة سواء من الآثار والمتاحف لجذب المزيد من الزوار والمهتمين بالتراث الثقافي والمادي وإصدار نشرة شهرية تتضمن أسعار الفنادق بالتنسيق مع وكالات السفر السياحية لتوجيه السياح إلى الإقامة المناسبة في الشارقة ودعا لتعزيز التعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وهيئة الشارقة للإعلام لتكامل الأدوار الإعلامية وتحقيق ترويج فعّال للشارقة كوجهة سياحية متميزة من خلال خطط وبرامج مشتركة ومتكاملة على مدار العام.

خصص العضو حميد عبيد الحمودي مداخلته في السؤال ضوابط وسياسات الحصول على التأشيرات السياحية في إمارة الشارقة، وكيفية تنسيق هذه الضوابط لتوظيف التأشيرة السياحية لأغراض السياحة الفعلية.

سأل العضو محمد علي بن سلم الكتبي عن معايير هيئة الانماء التجاري والسياحي في تصنيف الشركات السياحية.

وبعد الانتهاء من مقدمي الطلب بدأ أعضاء المجلس من طالبي الكلمة في طرح استفسارات.

العضو راشد صالح الحمادي اقترح إعادة دراسة رسم التعرفة المستحق على خدمات الطاقة بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بشأن المنشآت الفندقية والمشاريع السياحية واقترح خدمة سياحية بحرية لتشغيل قوارب النزهة واليخوت يهدف إلى إنشاء مرافئ مصغرة على المواقع السياحية البارزة، بدءاً من منطقة الحيرة وصولاً إلى منتزه الجزيرة وجزيرة النور، ومتحف الحضارة الإسلامية والمربى المائي. هذه الخدمة ستتيح للسياح فرصة التنقل بين تلك المواقع عبر رحلة بحرية تضيف لهم المتعة والإثارة.

دعا الحمادي إلى طرح منشور توضيحي من قبل هيئة الانماء التجاري والسياحي لتوضيح الحشمة والالتزام بالستر، وخاصة في الفنادق المجاورة للأحياء السكنية وأهمها منطقة الخان، التي بات يتشكى من الأهالي وكذلك الزوار من سلوكيات السياح في عدم الحشمة راجيا أن يتم التوعية بعدة لغات.

العضو الدكتور أحمد صالح النقبي سأل عن التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة السياحة في إمارة الشارقة، وكيف تؤثر هذه التحديات على الإقبال على الخدمات السياحية مثل الإرشاد السياحي، والضيافة، ومهارات اللغات الأجنبية ودعا لتحفيز الشباب والشابات من أبناء الوطن للالتحاق بالوظائف المتاحة في صناعة السياحة، وتوجيههم نحو فهم أهمية هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل وفرص العمل في إمارة الشارقة.

وطالب النقبي بسياسات وتدابير تعزز من الروح الريادية ودعم الابتكار في قطاع السياحة لدى أبناء وبنات الإمارة من خلال التعاون مع صناديق دعم المشاريع مثل رواد وشراع وغيرهما.

استفسرت العضوة شيخه الظنين النقبي عن نسبة التوطين بالإدارة العليا وفي الكوادر الوظيفية، وما أوجه قيام الهيئة بالعمل على تدريب قادة الصف الثاني كي تتحقق نسبة التوطين التي تطمح لها الهيئة ودعت إلى مزيد من التسويق والإعلانات التي تدعم السياحة والتجارة حيث الملاحظة قلة المتابعين للبرامج التي تبث إعلانات الهيئة عن برامجها المتميزة والتي لا ينافسها وطالبت النقبي بتشجيع المستثمرين بعمل مراكز تجارية بخورفكان وفنادق متنوعة المستوى 3 أو 4 نجوم مثلا وذلك لتوفير بدائل للسواح.

ركزت العضوة موزه بن هويدن الكتبي إلى أهمية منطقة البداير في المدام، وما تمثله من نقطة جذب سياحية ودعت إلى أهمية تكامل الخطط بين الهيئة وكافة المؤسسات المعنية من المجلس البلدي والبلدية في منطقة المدام، والقيادة العامة لشرطة الشارقة لتشجيع الرياضات المنتشرة وجذب السياحة الداخلية والخليجية والعالمية إليها مؤكدة على أهمية تنشيط السياحة وضمان استدامتها في هذه المنطقة.

طالب العضو عيسى عبدالرحيم الزرعوني بتطوير وتحسين الهيكلة التنظيمية مع اطلاق المرشد الذكي (الريبوت الآلي) بالزي الإماراتي، ويحمل اسم معين بمثابة الواجهة الذكية لدائرة الإنماء التجاري والسياحي واطلاق السياحة المستدامة بتطوير برامج سياحية مستدامة تركز على الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ودعا لتحفيز ودعم رواد الأعمال الإماراتيين، بإنشاء أسواق شعبية بطراز حديث ومراكز في أرجاء الإمارة لدعم الشباب وأفكارهم وترويجها.

العضو محمد أحمد الظهوري سأل عن قيام الهيئة بالتنسيق مع الشركات السياحية بالشقيقة سلطنة عمان، لاستكمال زيارة الأفواج السياحية إلى مدينة دبا الحصن مع دعوته لتعزيز وإقامة الفعاليات السياحية بمدينة دبا الحصن من خلال طرح فعاليات أو مهرجانات أسوة بالمقامة في المدن المجاورة.

اقترح العضو أحمد سالم عوض حميدي الكتبي على الهيئة الاتجاه بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بشأن تحويل الأراضي في المواقع المميزة إلى منشآت فندقية سواء فنادق أو شقق فندقية.

اقترح العضو جاسم محمد الهناوي النقبي بتنظيم مهرجان أضواء الشارقة في شهر رمضان الكريم ليكون مقترحا مواتيًا لزيادة جاذبية الفعالية وتوفير فرصة للزوار للاستمتاع بجوها الخاص خلال ليالي شهر رمضان الكريم والتي تشجع المجتمع على متابعة الأضواء طوال الليل ، ودعا إلى ترخيص المزارع او الاستراحات التي قام صاحبها ببناء مرافق وغرف وصالات وخدمات وحدائق وغيرها في خدمة أهداف السياحة لتمكين المواطنين من الاستفادة من مزارعهم في غايات السياحة ، أسوة بالدول الخليجية والإمارات المجاورة ، فضلا عما ستتيحه من مصدر دخل وعمل للعديد من الأسر المواطنة ومساهمتهم في دعم السياحة.

سأل العضو عبيد إسحاق المازمي عن أهمية تواجد مكتب للهيئة للنظر في طلبات واقتراحات المستثمرين داخل الإمارة والمستثمرين الجدد للنظر في شؤون الاستثمار ومشاركتهم وبحث تحدياتهم لتشجيعهم على الاستثمار في مواقع الإمارة ذات الصفة التنافسية.

وأجاب خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي ومعاونيه من الهيئة على مختلف أسئلة الأعضاء والعضوات بالتأكيد على ما تحرص الهيئة إليهه منذ تأسيسها في عام 1996 على وضع الخطط التسويقية والترويجية لإمارة الشارقة، وأثمرت خطط الهيئة في رسم سياسة المشاركة بالمعارض والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية عن العديد من الفوائد لقطاع السياحة والسفر والقطاع التجاري في الشارقة، وقد كان هذا ملموساً وجلياً في زيادة معدل توافد السياح إلى الإمارة، وأفاد بأنه تم استحوذ السياح الروس على ما يعادل 16% من حصة الأسواق الإجمالية المصدرة للسياحة إلى إمارة الشارقة وتحرص الهيئة على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة و تسعى إلى استهداف أسواق جديدة ضمن خططها السنوية وتصدر السياح الروس قائمة أهم الدول المصدرة للسياحة إلى إمارة الشارقة خلال 2023 واحتلوا قرابة 16% من حصة السوق وسجل الزوار من سلطنة عمان معدلات نمو بلغت 25% مقارنة بالعام السابق في حين سجلت السياحة المحلية نمواً قدره 11%.

وشهد القطاع بداية قوية في 2023 عاكساً تعافي القطاع من تأثيرات الجائحة محققاً نسباً في النمو الشهري بمتوسط 19% ثم انخفض خلال شهر رمضان وبداية فصل الصيف إلا أنه عاود الصعود مع بداية فصل الشتاء محققاً نسبة زيادة إجمالية تقدر ب 11%.

الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى إمارة الشارقة حسب التوزيع الجغرافي والحصة من السوق الإجمالي 2023.

أوروبا 27% وأسيا 27% والدول العربية 17% والدول الخليجية 16% والإمارات 11% وأفريقيا 3% والأمريكيتين 2%.

وبفضل المشاركة المستمرة والدائمة في هذه الفعاليات بلغت 7، استطاعت الشارقة أن تحجز مكاناً مرموقاً لها في العديد من الوجهات العالمية فلها 3 مشاركات في معارض دولية، و6 جولات ترويجية، وقد حصلت من خلال هذه المشاركات على العديد من الجوائز العالمية التي تُضاف إلى رصيد الهيئة وإمارة الشارقة.

وقال إننا في خضم تركيزنا على ما تقدم لم نغفل تطوير الكادر الوظيفي للهيئة عدداً وعدة، حتى أصبح الكادر الوظيفي للهيئة يتألف اليوم من مجموعة من الكفاءات المواطنة والوافدة التي تعمل بجهد لتحقيق أهداف الهيئة في الترويج للإمارة، وقد وصلت نسبة التوطين فيها إلى أكثر من 80%.