ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الموجهة للمرأة البحرينية

نظم المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين" جلسة حوارية مفتوحة تضم عددًا من رائدات الأعمال البحرينيات، وذلك للوقوف على أبرز الفرص والتحديات التي تضمنتها مسيرتهن الريادية.

واستضافت الفعالية كل من السيدة هلا المؤيد المدير التنفيذي لمجموعة المؤيد للمقاولات والتي تحدثت عن تجربتها في النجاح والتميز ضمن قطاع التشييد والإنشاء والذي يقل تمثيل المرأة فيه، والسيدة إيمان الصباح مؤسس شركة Fablemill والتي تناولت عمل المرأة في القطاع الإبداعي ودور صناعة الأفلام في إبراز تميز المرأة البحرينية في مختلف المجالات التنموية، والسيدة دانيا الشويخ الشريك المؤسس لشركة دليل والتي تطرقت لفرص المرأة في النمو والتطور في قطاع التكنولوجيا المالية، والسيدة عايدة المديفع مؤسس شركة Early Riser والتي سلطت الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الناشئة للاستمرارية والتوسع في أعمالها.

وتم تنظيم الفعالية في مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات" الذي يعتبر مركزًا حاضنًا لمشاريع المرأة البحرينية في أولى خطواتها الريادية، وذلك بشراكة فاعلة بين المجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية.

يذكر أن "تمكين" وخلال السنوات الماضية عملت على تقديم مختلف أشكال الدعم للمرأة البحرينية، حيث تم دعم أكثر من 15 ألف رائدة عمل، إضافة إلى دعم أكثر من 7 آلاف امرأة لإطلاق مشاريعهن الريادية، فيما بلغ عدد رائدات الأعمال اللواتي تم دعمهن من خلال محفظة ريادات لتمويل النشاط التجاري للمرأة 407 امرأة بحرينية وبقيمة إجمالية تبلغ 9.44 مليون دينار بحريني.كثر

كما استفادت أكثر من 72 ألف امرأة من مبادرات دعم التدريب والتوظيف المختلفة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تحتفي به مملكة البحرين سنويًا والذي يقام هذا العام في الفترة 14-21 نوفمبر 2023.

#بياناتحكومية

- انتهى -