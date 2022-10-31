جدة، المملكة العربية السعودية - شاركت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال دورته السادسة بالعاصمة الرياض، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن نجاح تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم على حسب مصادرهم.

وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضمن 15 كيان وطني وإقليمي رائد في المنطقة شاركوا في المزاد حيث تسلم المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة شهادة بنجاح مشاركة المؤسسة في المزاد من الأستاذ يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة.

وقد صرح المهندس هاني سالم سنبل بهذه المناسبة "تعتبر هذه المناسبة إنجاز للمؤسسة في مجال الابتكار في مجال التمويل الأخضر وتطوير التجارة المستدامة، بالإضافة إلى دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية علماً بأن سلة الانبعاثات الكربونية تحتوي على عناصر مستوحاة من مشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة في الدول الأعضاء".

والجدير بالذكر فإن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور أساسي في دعم جهود المملكة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا المجال، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC):

أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، حيث قدمت المؤسسة أكثر من 66 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية. للتواصل معنا:

الموقع الرسمي: idb.org-www.itfc

تويتر: @ITFCCORP

فيسبوك: @ITFCCORP

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