باكو، أذربيجان : وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بوليصة تأمين المصارف العامة (BMP) وبوليصة تأمين الاعتمادات المستندية (DCIP) مع بنك البحرين الوطني (NBB) على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في باكو، جمهورية أذربيجان، خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

وبموجب ذلك، ستوفر المؤسسة التغطية التأمينية لعمليات تمويل التجارة المؤهلة التي يقدّمها بنك البحرين الوطني للجهات العاملة في الدول الأعضاء بالمؤسسة. كما ستدعم المؤسسة عمليات تأكيد الاعتمادات المستندية الصادرة عن البنوك في الدول الأعضاء، بما يسهم في تسهيل التجارة عبر الحدود والحد من مخاطر عدم السداد.

وتعكس هذه الشراكة التزام المؤسسة وبنك البحرين الوطني المشترك بتوسيع نطاق تمويل التجارة، وتعزيز تدفقات التجارة العابرة للحدود، وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ومن خلال توفير حلول فعّالة للحد من المخاطر، تسهم الاتفاقية في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الدولية، ودعم مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتسهيل التدفق الكفؤ للسلع والخدمات الأساسية عبر الأسواق الاستراتيجية.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات:

"إن بناء منظومات تجارية أكثر مرونة واستدامة يتطلب مؤسسات مالية قوية، وشراكات موثوقة، وحلولاً فعّالة للحد من المخاطر. وتجمع هذه الاتفاقية مع بنك البحرين الوطني بين هذه العناصر، بما يعزز الثقة في المعاملات التجارية العابرة للحدود ويفتح آفاقاً أوسع للتجارة بين الدول الأعضاء في المؤسسة. ويسعدنا توحيد جهودنا مع البنك لدعم الشركات وتسهيل التدفقات التجارية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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