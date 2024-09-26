سيئول، كوريا – وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافق مع الشريعة الاسلامية، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية في الخارج. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل المهندس ياسر علاقي، مدير ادارة تطوير الأعمال في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد بيونغ تشول وون، نائب الرئيس التنفيذي في المؤسسة الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية في الخارج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وجمهورية كوريا.

تنص مذكرة التفاهم على التزام الطرفين بالتعاون في تنفيذ مشاريع الشراكة المتنوعة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الحيوية، واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة. كما تشمل المذكرة دعم المبادرات التنموية الحضرية في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

أكد المهندس ياسر علاقي أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون بين المؤسستين، مما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة منها لتلبية الاحتياجات الملحة للبنية التحتية في دولنا الأعضاء. وأضاف قائلاً: 'من خلال تعاوننا مع المؤسسة الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية في الخارج، نؤكد التزامنا بدفع عجلة النمو المستدام والابتكار. هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست مجرد تعاون تقني، بل تشكل ركيزة لتحويل المجتمعات والاقتصادات، مما يفتح المجال أمام فرص تنموية واسعة ويعزز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا الأعضاء'.

ويجسد التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه التزام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. من خلال هذا التحالف الاستراتيجي، تسعى المؤسستان إلى تنفيذ مشاريع نوعية ومؤثرة تتماشى مع أهدافهما المشتركة.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السادس عشر على التوالي على تصنيف "Aa3" للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز بمنظور مستقبلي مستقر. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة تراكمياً أكثر من 114 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات محددة وهي مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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