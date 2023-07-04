جدة، المملكة العربية السعودية - تستعد المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مؤسسة التأمين متعددة الأطراف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتوثيق تجربتها في التعاون مع جمهورية السنغال وذلك من خلال إصدارة خاصة تحمل عنوان " جمهورية السنغال والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات– تمكين الاقتصاد الحقيقي ، دفع الأثر التنموي"، وستقدم الإصدارة رؤية فريدة واستعراضاً للتعاون الناجح بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وجمهورية السنغال. هذا وسيقام حفل الإطلاق في 7 يوليو 2023 وذلك على هامش منتدى "الاستثمار في السنغال"، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2023 في ديامينياديو، داكار.

هذا وسيفتتح حفل الإطلاق معالي السيدة/ أوليماتا سار، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال / محافظ البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والسيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بالإضافة إلى شخصيات أخرى هامة وعدد من شركاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

يسلط الكتاب الضوء على النظرة المستقبلية للاقتصاد السنغالي، والدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل الإسلامي والصكوك في المشهد الاقتصادي والتحديات المستقبلية للبلاد، إضافة إلى استعراض عدد من المشاريع مختلفة التي يتضح من خلالها التأثير الإيجابي لعمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية ، قامت المؤسسة بدعم العديد من العمليات والمشاريع البارزة في السنغال باستثمارات بلغ مجموعها 3.6 مليار دولار أمريكي وذلك من خلال تقديم حلول لتخفيف المخاطر وتعزيز الائتمان عبر قدراتها في إعادة التأمين. تضم قائمة أبرز تلك المشروعات كلاً من مطار بليز دياغني الدولي، وملعب أبدولاي واد، ومركز داكار للمعارض، وسوق المصلحة الوطنية، ومجمع هان فان لتجميع مياه الصرف الصحي، ومحطة داكار للشاحنات.

مما يجدر ذكره أن جمهورية السنغال قد أنضمت إلى عضوية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في 19 سبتمبر 1995، ومنذ ذلك الحين، تم تأسيس شراكة عميقة ومتبادلة بغرض دعم أهداف التنمية في البلاد من خلال استخدام حلول وخدمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات للتخفيف من المخاطر.

وبالتزامن مع موعد إطلاق الكتاب، يزمع الرئيس التنفيذي للمؤسسة القيام بزيارات ميدانية لبعض المشاريع البارزة في ديامينياديو و داكار والتي قامت المؤسسة بدعمها وذلك بغرض التعريف بإنجازات المؤسسة وتأثيرها الإيجابي وشراكاتها الناجحة.

علق الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، السيد أسامة القيسي ، "نحن فخورون بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة في تسهيل الحلول المالية والتأمينية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في السنغال. ويأتي إطلاق هذا الكتيب ليس فقط بغرض إبراز التزامنا بتنمية السنغال، بل أيضاً لتسليط الضوء على التأثير الكبير الذي أحدثته شراكتنا حتى الآن. كذلك فإننا نتوقع مزيدًا من التعاون والابتكار مع السنغال من أجل تلبية أهداف التنمية في البلاد واحتياجات السوق. "

#بياناتحكومية

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لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في الدول الــ 49 الأعضاء فيها. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة الخامسة عشرة على التوالي، على تصنيف "Aa3" من حيث قوة ائتمان التأمين المالي وفق وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالضمان وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 99 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.

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