جدة، المملكة العربية السعودية: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تنظم النسخة الثانية من برنامج بناء القدرات لمستخدمي مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال. سيتم عقد هذا الحدث في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2023 في مدينة إسطنبول ـ تركيا، ويتمحور البرنامج حول موضوع: "دور تبادل المعلومات وذكاء الأعمال في دعم قرارات التجارة والاستثمار."

يعد البرنامج فرصة لاستكشاف أهمية التمكين الرقمي وذكاء الأعمال في تعزيز التجارة والاستثمار. ومن بين الموضوعات التقنية البارزة التي ستتم مناقشتها من قبل المتحدثين مدى أهمية ذكاء الأعمال والتحول الرقمي في تشكيل قرارات الأعمال، وفهم الدور المحوري للمعلومات الائتمانية، وضرورة تبادل المعلومات. علاوة على ذلك، سيتم التركيز بشكل كبير على الاستفادة الفعالة من مصادر البيانات الإحصائية ذات الصلة بالائتمان والتجارة والاستثمار.

وأعرب أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: "يتطور مشهد التجارة والاستثمار باستمرار، ويقف تبادل المعلومات والذكاء الرقمي كحجر الأساس لهما. يعد هذا البرنامج بمثابة شهادة على التفاني الذي تقدمه المؤسسة في تعزيز مستقبل تستند فيه القرارات إلى المعرفة والابتكار."

يقدم هذا الحدث المكثف على مدى ثلاثة أيام جدول أعمال يتضمن عروضاً تقديمية وورش عمل ومناقشات بقيادة خبراء في الصناعة. حيث سيتمكن المشاركين التطلع إلى دراسات الحالة في العالم الواقع وأمثلة عملية تتناغم مع السيناريوهات السوقية الحالية.

#بياناتحكومية

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لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في الدول الــ 49 الأعضاء فيها. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة الخامسة عشرة على التوالي، على تصنيف “Aa3" من حيث قوة ائتمان التأمين المالي وفق وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالضمان وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال

هو مبادرة أنشأتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتزويد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمنصة لتبادل المعلومات التجارية، وتجميع البيانات وتنسيقها، وتقديم الخدمات الاستشارية وبرامج تنمية القدرات. يهدف المركز إلى تعزيز التجارة مع دول منظمة التعاون الإسلامي والاستثمار فيها من خلال تزويد الشركات بصورة مفصلة عن أداء الأعمال في منظمة التعاون الإسلامي والجدارة الائتمانية. تدعم الركائز الإستراتيجية الأربعة تطوير وتعزيز النظم الإيكولوجية لإعداد التقارير الائتمانية، وبناء بنية تحتية شاملة لذكاء الأعمال على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير قدرات دول منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بإعداد التقارير الائتمانية، وتحفيز نموذج أعمال مستدام لنفسها.

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