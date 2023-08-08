تفعيلها شرط للدخول إلى موقع تسجيل المرشحين ونظام التصويت

استخدام UAE Pass يسهم في التسهيل على أعضاء الهيئات الانتخابية وإتمام مراحل العملية الانتخابية بطريقة شفافة وآمنة وسهلة

يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية

يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وios

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المسارعة للتسجيل في نظام الهوية الرقمية UAE PASS، حتى يتمكنوا من الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، أو الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم خلال عمليات التصويت التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، وعلى التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، مع الحاجة إلى أن يفعّل عضو الهيئة الانتخابية حسابه في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات التسجيل للترشح، منوهة بأن تفعيل حساب الهوية الرقمية شرط للدخول إلى رابط تسجيل المرشحين ونظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية وعن بعد.

ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن الهوية الرقمية توفر تجربة سهلة وسلسة، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية، بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة وزيارة مركز خدمات لإنجازها.

وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وIOS ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.

وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن استخدام الهوية الرقمية خلال المراحل المختلفة لعملية الانتخابات يأتي بهدف التسهيل على أعضاء الهيئات الانتخابية وإتمام مراحل العملية الانتخابية بطريقة شفافة وآمنة وسهلة تحقق أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى رقمنة الخدمات.

وحثت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية على التواصل مع مكتب مساعدة الهوية الرقمية على الرقم: 600561111، في حال واجهتهم أي تحديات أثناء التسجيل في نظام الهوية الرقمية من أجل إتمام إجراءات التسجيل في عملية الترشح للانتخابات أو الإدلاء بالأصوات الانتخابية.

وتقدم الهوية الرقمية، المشروع المشترك بين هيئة دبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة أبوظبي الرقمية، حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. ويهدف هذا المشروع إلى خدمة أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.

يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث يجري فتح باب الترشح في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس على أن تعلن قوائم المرشحين الأولية في 25 أغسطس، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين والتي تستمر لثلاثة أيام. وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر 2023. وسوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر، وسوف ينطلق التصويت المبكر، يوم 4 أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين في مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت، على أن يُخصص 6 أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط، فيما سيكون 7 أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب.

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