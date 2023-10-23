عقدت اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، اجتماعها الاول لمناقشة سير عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة ودورها في تنشيط ممارسات ومبادرات المسؤولية المجتمعية دعماً لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة مستهدفات دولة الإمارات وتعزيز ريادتها ومكانتها الإقليمية والعالمية في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

حضر الاجتماع في مقر غرفة تجارة وصناعة عجمان، ناصر الظفري رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، ومن جانب الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" محمد قاسم رئيس قطاع العمليات وعلي الحمادي تنفيذي الاتصال الحكومي.

وفي مستهل اللقاء رحب ناصر الظفري بالحضور، وأشاد بجهود الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" واللجان التابعة له في الدولة لتوحيد الجهود في تعزيز أثر المسؤولية المجتمعية على أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص والنفع العام، لتؤكد الإمارات ريادتها الاقليمية والعالمية كمنارة مستدامة لممارسات ومبادرات المسؤولية المجتمعية.

تناول الاجتماع مهام ودور اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان التابعة لـ "مجرى" وأعضاء اللجنة المحلية المرشحين من ممثلي مؤسسات النفع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب الخبرات في مجال المسؤولية المجتمعية وممثلي برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

هذا واستعرض الاجتماع توجهات الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" ودوره الاتحادي المعني بوضع الإطار التنظيمي للأثر المستدام والإستدامة والمسؤولية المجتمعية في الدولة على أن تكون الإمارات المحرك العالمي للأثر المستدام، ومحاوره الرامية إلى "تعزيز الوعي حول مفهوم الأثر المستدام والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطوير السياسات وأطر العمل المحفزة والمشجعة لتقييم ومكافأة المؤسسات، وتوحيد الجهود لتشكيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص" كما تم استعراض لجان الصندوق الوطني.

وتم استعراض مبادرة "100 شركة من المستقبل" ودورها في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل وتنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الإمارات والترويج لإستدامة بيئة الأعمال في الدولة وتنافسيتها لمواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات واكتشاف الفرص.

وأكد رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان ـ ناصر الظفري، ان اللجنة ستحرص على مواكبة مبادرات الصندوق وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، كما ستسعى اللجنة المحلية إلى المشاركة الفاعلة والايجابية في مبادرة "100 شركة من المستقبل" نظراً لتأثيرها المباشر على القطاعين الاقتصادي والاستثماري ومجال المسؤولية المجتمعية في الدولة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

