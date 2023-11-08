أول مركز لعلوم الطاقة والمياه في المنطقة يتواجد في الشارقة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) : أبرمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) شراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP) لإنشاء أول مركز لعلوم الطاقة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف هذا المركز إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية المُلَحة في مجال المياه والطاقة، ويأمل أن يصبح منبرا إقليميا رئيسيا للحوار والعمل.

وسيستضيف مركز علوم الطاقة والمياه، الموجود في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار SRTIP، فصولًا دراسية للحضور الشخصي، وسيوفر مختبرات تقنية لتدريب موظفي اللجنة الدولية والمنظمات الأخرى، وتعزيز الخبرة في مجال حلول الطاقة المستدامة، ولا سيما الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد، صرَحت كلير دالتون، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلةً: "إن لتغير المناخ تداعيات عالمية، لكن أولئك الذين يعيشون في البيئات الهشة يشعرون بأشد آثاره. فالتحديات المزدوجة المتمثلة في تغير المناخ والنزاعات تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والمعاناة". وأضافت دالتون: "يؤكد هذا النوع من التعاون مع نظرائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على قوة تجميع الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة التحديات الإنسانية معًا. إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالريادة والابتكار في المجال البيئي والعمل الإنساني يجعلها موقعًا مثاليًا لـهذا المركز الإقليمي. يأتي إنشاء المركز في الوقت المناسب، خاصة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (COP28) في نهاية شهر نوفمبر".

وقد أشار أيضا سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "باعتباره المجمع التكنولوجي الأسرع نموًا وحيوية في المنطقة، يسر المجمع SRTIP أن يتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنشاء أول مركز لعلوم الطاقة والمياه في المنطقة. في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار SRTIP ، نحن في طليعة المبادرات التي تركز على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات المياه والطاقة من خلال دعم الشركات الناشئة التي يقودها الابتكار والاستدامة. ولا يمكن أن يأتي تدشين هذا المركز في وقت أكثر ملاءمة، حيث تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، والذي سيحضره عدد من أكبر الجهات الفاعلة المشاركة في مكافحة تغير المناخ. ونحن نؤكد دعمنا الكامل للجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الإنسانية الأخرى وجميع أولئك الذين سيستخدمون هذه المنشأة لصالح حلول الطاقة المستدامة."

سيقوم مرفق التدريب الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة بدمج التدريب المتقدم في مجال الطاقة المتجددة مع وحدات العمليات الإنسانية الأساسية، ويستهدف جمهورًا متنوعًا من مختلف القطاعات، مثل الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والتنمية والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تدير مشاريع الطاقة وتواجه تحديات مماثلة لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة تعتمد على التقنيات الجديدة.

وقال جو بطَيخ، رئيس مركز علوم الطاقة والمياه التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر: "لقد انتظر فريقنا هذه المبادرة بفارغ الصبر لا سيما وأن لدينا الكثير من الدراسات والمدخلات المستقاة من خبرائنا وموظفينا وشركائنا لدعم هذا المسعى. يشكل التخفيف من تغير المناخ وتعزيز الاستدامة أولوية قصوى في عملياتنا الإنسانية، ونحن مستعدون لإحداث تأثيرات عالمية مع شركائنا لدعم المجتمعات المتضررة.

كما ساهم الشركاء الاستراتيجيون للمركز، وهم شنايدر إلكتريك، وجروندفوس، ومؤسسة بول ديو جنسن، ومجمع SRTIP، في هذه المبادرة. انطلقت الدورة التدريبية الأولى لمهندسي اللجنة الدولية من المنطقة يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر2023، مع تنظيم دورات أخرى للسنوات اللاحقة، وهي مفتوحة للجهات المهتمة من الشركاء والمنظمات لتدريب موظفيها.

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نبذة عن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP)

مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP) هو مؤسسة تتخذ من الشارقة، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تأسست SRTIP في عام 2016، وهي تركز على تعزيز البحث والتكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والبيئة والتكنولوجيا. تهدف المؤسسة إلى إنشاء منصة تعاونية للمؤسسات الأكاديمية والشركات والوكالات الحكومية والخاصة للعمل معًا من أجل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. يوفر المجمع SRTIP مجموعة من المرافق والخدمات لأعضائه، بما في ذلك المختبرات المتطورة ومرافق البحث والتطوير وبرامج التدريب وفرص التمويل. هدف المؤسسة هو خلق اقتصاد قائم على المعرفة في المنطقة من خلال تشجيع البحث والابتكار وريادة الأعمال. تلتزم SRTIP بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال العلوم والتكنولوجيا.

لمحة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) هي منظمة محايدة وغير متحيزة ومستقلة ذات مهمة إنسانية بحتة تنبع من اتفاقيات جنيف لعام 1949. وهي تساعد الأشخاص في جميع أنحاء العالم المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من أعمال العنف، وتبذل كل ما في وسعها. لحماية حياتهم وكرامتهم والتخفيف من معاناتهم، ويتم ذلك غالبًا بالتعاون مع شركائها في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.