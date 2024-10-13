دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة الدكتور كارل ريختر، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والإمارات الشمالية، في زيارة هدفت للإطلاع عن كثب على افضل الممارسات المطبقة والمشاريع والتجارب والمبادرات العالمية الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي .

وخلال اللقاء، أكد معالي الطاير حرص الهيئة على تعزيز التعاون الوثيق والشراكات الاستراتيجية مع الشركات الهولندية من القطاعين العام والخاص، مع التركيز على نقل الهيئة لأفضل الممارسات والمعايير في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.

واستعرض معالي الطاير مبادرات الهيئة التي تنسجم مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما سلط معاليه الضوء على التزام الهيئة بالابتكار والاستدامة، موضحاً مشاريع الهيئة الطموحة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال زيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050. ومن أبرز مشاريع الهيئة لتحقيق هذه الأهداف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفقاً لنموذج المنتج المستقل للطاقة، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية الإجمالية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأوضح معالي الطاير مبادرات الهيئة الرائدة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك دمج العديد من التقنيات المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة المائية المخزنة في محطة الطاقة الكهرومائية في حتا. كما أطلقت الهيئة مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية بما يدعم التحول نحو الاقتصاد خالي الكربون، ويعزز التنقل الأخضر ويقلل الانبعاثات الكربونية.

وتحدث معاليه عن اعتماد الهيئة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالميًا في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية، وتسجيل الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في مؤشرات الأداء الرئيسية في قطاعي الطاقة والمياه، حيث تتصدر الهيئة المركز الأول عالميا في أكثر من اثني عشر مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها. وتفوقت الهيئة على نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. ونجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي إلى 1.06 دقيقة فقط في عام 2023، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم. وحققت الهيئة كذلك تخفيضاً في الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وصل إلى 2.0% في العام الماضي، وتعد هذه النسبة كذلك الأقل على مستوى العالم. ووصلت نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه في عام 2023 إلى 4.6% وهي الأقل عالمياً.

ومن جانبه أشاد سعادة الدكتور كارل ريختر، بجهود الهيئة ودورها المحوري في تعزيز التنمية المستدامة في دبي. وأعرب عن امتنانه لإتاحة الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة وتعزيز العلاقات الثنائية بين هولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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