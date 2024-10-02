دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرصها لمدّ جسور التواصل مع ثقافات العالم وتعزيز دورها كمحطة رائدة في صناعة المشهد الثقافي والأدبي في المنطقة والعالم استقبلت مكتبة محمد بن راشد قنصل عام جمهورية بيلاروس في دبي سـعادة أليكسي جالديبين حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتبادل سعادة القنصل أليكسي جالديبين مع معالي محمد المر الحديث الودي حول الحركة الثقافيــة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ عام وما تقدمه مكتبة محمد بن راشد على وجه الخصوص، حيث أكد معالي المر على عراقة الثقافة البيلاروسية كونها تعتبر موطناً لأبرز الكتَّاب والفنانين الذين أثروا الساحة الثقافية والفنية العالمية بأعمالٍ خالدة تعد من كلاسيكيات الأدب العالمي، إضافةً إلى كون جمهورية بيلاروس وما تمثله عاصمتها "مينسك" التي تعد واحدة من أعرق المدن الأوروبية التي يمتزج فيها الشرق مع الغرب وسعيها الحثيث في نشر العلوم والمعارف عبر مكتباتها ذات الطابع المميز والمتــاحف التي تتحدث عن تاريخ الجمهورية وإرث الأمة، والاهتمام بالفنون والمسارح ودار الأوبرا التي تقدم أبرز الأعمال العالمية مما يعكس الطابع الحضاري العريق للجمهورية البيلاروسية أمام العالم.

وخلال الزيارة، تم بحث سبل التعاون بين مكتبة محمد بن راشد والمكتبة الوطنية في العاصمة مينسك بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الجانبين في سبيل تطوير المنظومة الثقافية والمعرفية.

من جهته أثنى سعادة القنصل "أليكسي جالديـــبين" على ما تشهده دبي من نهـــضة حضارية وثقافية تعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمـد بن راشـد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الإمارة مقصداً للمثقفين والمبدعين وصنّاع المعرفة حول العالم بما بتقدمه من مبادرات ومشاريع تسهم في نشر الثقافة وتطويرها وبما يتناسب مع العصر الحالي، حيث يشهد العالم زخماً معرفياً يرافقه تكنولوجيا حديثة لابد من مواكبتها عبر تطوير منابع المعرفة وقدرتها على مخاطبة الأجيال الجديدة مع المحافظة على روح الثقافة والأدب الكلاسيكي وتقديمه في صورة عصرية مناسبة ليكون في متناول الجميع.

واطلع سعادة "أليكسي جالديـــبين" على مرافق المكتبة حيث بدأ جولته في معرض الذخائر الذي يضم مقتنيات نادرة جمعت بعناية، والتي تعتبر كنوزّا ثقافية تختزل قروناً من العلم والمعرفة، مع شرح وافٍ لكل المعروضات حيث أثنى على الوثائق وطريقة عرضها وإتاحتها للجمهور.

وأكمل سعادة القنصل زيارته بتفقد أقسام المكتبة، وأشاد بخدماتها المتوفرة لمرتاديها والباحثين عن المعرفة والتي تلبي تطلعاتهم وتساعدهم في الوصول إلى المعلومات والمصادر بطرق سهلة، حيث توفر المكتبة عدد من أهم الكتب الورقية الإلكترونية مع دوريات باللغة البيلاروسية تحمل أسماء أهم أدباء الجمهورية الحاصلين على جوائز دولية رفيعة.

كما تم التعريف ببرنامج العضوية الذي أطلقته مكتبة محمد بن راشد للجمهور في خطوة تهدف إلى نشر العلم والمعرفة وتشجيـــع الزوّار على البحث والمطالعة وإنجاز الأعمال في جــو معرفي فريد.

وفي ختام الجولة، تم تبادل الصور والهدايا التذكارية، ووجَّه معالي المر الشكر للضيف، سعادة قنصل جمهورية بيلاروس، على الزيـارة الكريمة، على أمل تجدد اللقاءات الودية للاطلاع على ما تقدمه المكتبة في سبيل النهوض بالحركة الثقافية في المنطقة.

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