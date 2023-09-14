الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤخرًا مشروع زراعة مائي مستدام أطلق عليه اسم "حصاد الأمل" بهدف تمكين الطلبة من استكشاف آخر التطورات في عالم التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من الأغذية المفيدة التي يتم حصادها من المزرعة المائية. جاء المشروع بالتعاون بين الفرع الطلابي لمجموعة الاهتمامات الخاصة بالتكنولوجيا الإنسانية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الجامعة الأمريكية في الشارقة ومركز القلب الكبير التعليمي بالشارقة، وهو مركز يقدم الخدمات التعليمية والتأهيلية لسوق العمل للأطفال والشباب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين عايشوا ظروفاً استثنائية في بلدانهم الأصلية أدت إلى حرمانهم من استكمال تعليمهم، من خلال برامج ومناهج متخصصة.

قالت سارة وليد، طالبة الهندسة الميكانيكية في سنتها الأخيرة ورئيسة الفرع الطلابي لمجموعة الاهتمامات الخاصة بالتكنولوجيا الإنسانية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الجامعة ورئيسة مشاريع الطلبة في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "تكمن أهمية الزراعة المائية في القدرة على زراعة النباتات في محاليل مائية غنية بالمغذيات دون الحاجة إلى تربة. يتيح إنشاء أنظمة الزراعة المائية في حرم الجامعة الأمريكية في الشارقة تنظيم ورشات عمل تعمل على تثقيف الطلبة حول الممارسات المثلى لنمو النباتات. تشمل هذه الورشات موضوعات متنوعة مثل تجميع النظام، واختبارات الهيدروجين، الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ومضخات المياه، وإدارة المحاليل الغذائية. وبالتالي، فإن المنتج النهائي هو أداة تعليمية عملية ومصد للخضروات الطازجة والمغذية، مما يعزز الوجبات اليومية ونمط حياة صحي للطلبة".

يتم تتبع تطور المشروع الزراعي المائي والذي كان قد حصل على الدعم والتمويل من لجنة الممارسات الفضلى والمشاريع في مجال التقنيات الإنسانية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، من خلال التقييمات المنتظمة واختبارات تطبيق "كاهوت"، مما يضمن للطلبة في مركز القلب الكبير التعليمي استيعاب المفاهيم المقدمة وتطبيقها بشكل فعال.

كما ويتوافق مشروع "حصاد الأمل" مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وضمن سلسلة من المبادرات والفعاليات والشراكات التي تعمل عليها الجامعة استعدادًا لمؤتمر الأطراف (كوب 28).

قال صفوان خان، طالب الهندسة الكهربائية في سنته الأخيرة والرئيس السابق ونائب الرئيس الحالي للفرع الطلابي لمجموعة الاهتمامات الخاصة بالتكنولوجيا الإنسانية في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "تساهم الزراعة المائية في الاستخدام الأمثل للموارد، وتقلل من التأثير البيئي، مما يزيد من إنتاجية المحاصيل. لا يتوافق هذا المشروع المبتكر مع التزامنا بالتكنولوجيا المستدامة فحسب، بل يأتي في وقت يتزامن مع استعداد الجامعة الأمريكية في الشارقة ودولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28). فمن خلال توظيف الزراعة المائية لتعزيز الزراعة المستدامة، فإننا ندعم جهود دولة الإمارات في مواجهة التحديات البيئية الملحة ونظهر تفاني مجتمعنا من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا".

قاد هذه المبادرة أيضًا طلبة من الجامعة الأمريكية في الشارقة وأعضاء مجموعة الاهتمامات الخاصة بالتكنولوجيا الإنسانية رنا الفخراني وبانا سوس وعمر الشغنوبي، الذين لعبوا دورًا محوريًا في عملية تقديم طلبات التمويل للمشروع وكانوا جزءًا أساسيًا في إنجاح هذا المشروع.

يهدف الفرع الطلابي لمجموعة الاهتمامات الخاصة بالتكنولوجيا الإنسانية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الجامعة الأمريكية في الشارقة من خلال سد الفجوة بين التكنولوجيا والزراعة إلى تمكين المجتمعات من تولي مسؤولية إنتاجها الغذائي مع تقليل الضغط على موارد الكرة الأرضية.

وقال الدكتور عمران ذو القرنين، أستاذ ورئيس قسم علوم وهندسة الحاسوب، ومستشار الفرع الطلابي لمجموعة الاهتمامات الخاصة بالتكنولوجيا الإنسانية وقائد مشروع الزراعة المائية في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "نفخر بإنشاء واحدة من أولى المجموعات الطلابية لمجموعة الاهتمامات الخاصة بالتكنولوجيا الإنسانية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعزز أهداف القضايا الإنسانية في المجتمع المحلي".

تواصل الجامعة الأمريكية في الشارقة ريادة مستقبل التعلم وتزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة اللازمة لقيادة المشاريع التي تساهم في مستقبل أكثر خضرة واستدامة. يجسد فرع مجموعة الاهتمامات الخاصة بالتكنولوجيا الإنسانية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الجامعة الأمريكية في الشارقة الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتزويد طلبتها بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية وتقديم مساهمات تعنى بالمجتمع.

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تعرف الجامعة الأمريكية في الشارقة من خلال مبادراتها المميزة ومشاركة أعضاء هيئتها التدريسية بدعم مساعي دولة الإمارات المستدامة. وإن الجامعة عضو في شبكة المناخ الجامعية التي تضم جامعات ومؤسسات تعليم عالي في دولة الإمارات لتسيير الحوارات وورشات العمل والفعاليات العامة والتحفيز على مشاركة الشباب في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف (كوب 28). يتجلى التزام الجامعة الأمريكية في الشارقة بالحد من انبعاثات الكربون من خلال خطة عملها المناخية الرائدة، والتي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تمتد مساعي الجامعة الأمريكية في الشارقة المستدامة إلى كونها مشارك رئيسي في تحالف الإمارات للعمل المناخي، وهو تحالف محلي تديره جمعية الإمارات للطبيعة. يلعب هذا التحالف دورًا بارزًا في دعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات باعتباره البرنامج الرائد للجهات الفاعلة غير الحكومية في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف (كوب 28)، حيث يدعم التقدم المتسارع نحو تحقيق أهداف صافية صفرية تتماشى مع المبادئ العلمية واتفاقية باريس.

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