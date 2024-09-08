عجمان: عقدت اللجنة العليا للبيانات في إمارة عجمان، التابعة للمجلس التنفيذي، اجتماعها الثالث لعام 2024، في المبنى الإداري بالديوان الأميري في عجمان، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، رئيس اللجنة؛ حيث اطلعت على مشروع توأم عجمان الرقمي، ووثيقتي استراتيجية بيانات عجمان، والسياسة العامة لبيانات إمارة عجمان.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، وتعاون كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان تعزز الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب دورها في التنبؤ بالأحداث المستقبلية واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها بكفاءة وفاعلية، من خلال استثمار البيانات التي باتت تشكل جزء مهم من منظومة المدن المتطورة لإنشاء نموذج شامل يتضمن قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة، وإدارة عملية التخطيط للمستقبل بشكل أمثل.

وأضاف: يتيح هذا النموذج للمسؤولين وأصحاب القرار رسم خارطة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وغيرها.

وأشاد رئيس اللجنة بدور دائرة عجمان الرقمية القيادي في تحديث الاستراتيجية والسياسة العامة للبيانات، مؤكدا على أهمية الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل متكامل وشامل، إلى جانب مبادرتها لإطلاق مشروع توأم عجمان الرقمي.

وأوضح أن المشروع يعد منصة موحدة وشاملة تجمع كافة بيانات الإمارة ، وسيساهم في تحسين الاداء الحكومي العام ودفع عجلة التطوير والابتكار بما يتوافق مع رؤية عجمان 2030، ويعزز من قدرة الجهات الحكومية على إدارة المدينة بفاعلية اكبر ، وتوظيف البيانات لتحسين الخدمات واتخاذ القرارات المستقبلية بشكل دقيق ومدروس.

حضر الاجتماع سعادة عبدالرحمن علي الشامسي مدير عام دائرة الشؤون القانونية نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي مدير عام مركز عجمان للإحصاء.

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