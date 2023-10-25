خلال اجتماعها برئاسة وزير الاقتصاد

بن طوق: بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تشهد منظومة حماية المستهلك بالدولة تطوراً مستمراً.. وتمكين الممارسات الاستهلاكية السليمة أولوية قصوى لوزارة الاقتصاد

اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك استحدثت عقوبات رادعة من أجل حماية حقوق المستهلك ولكنّ بما يراعي التدرج في الجزاءات الإدارية بداية من الإنذار إلى الشطب من السجل التجاري و46 مخالفة تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على سلامة وصحة المستهلك

التأكيد على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع السلطات المختصة بحماية المستهلك على مستوى كل إمارة بشأن تعزيز الرقابة على جميع منافذ البيع في مختلف أسواق الدولة لضمان عدم وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار

مناقشة أبرز مستجدات استكمال المنظومة التشريعية لحماية المستهلك بالدولة والمتمثلة في صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الذيّ عززّ من اختصاصات السلطات المحلية المختصة في إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية

المضيّ نحو إصدار القرارات الوزارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة وذلك بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية والتسعير بالوحدة للسلع الاستهلاكية لمنافذ البيع الكبرى

وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز ثقافة استهلاكية إيجابية وسليمة من خلال حملاتها التوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الاقتصاد تلقت 80 طلب استدعاء لسلع معيبة في السيارات تمثل 109651 سلعة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث

أبوظبي، ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خططها لدعم وتطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، وتعزيز آليات الرقابة على منافذ البيع في جميع إمارات الدولة خلال المرحلة المُقبلة. وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق للجنة خلال العام الجاري، ومستجدات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إضافة إلى القرارات التنظيمية الخاصة بسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وسبل نشر الوعي المالي بين المستهلكين.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن تمكين الممارسات الاستهلاكية السليمة وحماية حقوق المستهلكين، هو أولوية قصوى لوزارة الاقتصاد، من أجل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال معاليه: "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تشهد منظومة حماية المستهلك في الدولة تطوراً مستمراً، بعد صدور العديد من القرارات خلال المرحلة الماضية والتي تستهدف دعم النمو المتواصل لهذه المنظومة والارتقاء بآلياتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي رائد يوفر تجربة آمنة للمستهلكين ويضمن كافة الحقوق للمزودين، وبما يعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار في قطاع التجزئة، ويصب في دعم تنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني".

وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مستجدات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، وأكد معالي بن طوق في هذا الصدد، أن الهدف من هذه التعديلات هو استكمال خطوات بناء السند القانوني بشكل فعال لمساهمة أكبر من الدوائر المحلية في إنفاذ القانون من خلال تعزيز دورها في فرض الجزاءات الإدارية لأيّ من الأفعال المرتكبة بما يخالف القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مراعاة المرونة في تركيبة اللجنة العليا لحماية المستهلك من خلال إتاحة المجال أمام جهات أخرى للمشاركة في عضوية اللجنة، بما يؤكد على المسار التشاوري فيما يتعلق بحماية المستهلك في الدولة، وهو ما يتيح المجال للتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي وتجاوز أي تحديات سابقة في تطبيق الرقابة بشكل كامل على الأسواق المحلية.

كما تناولت اللجنة القرارات التنظيمية الخاصة بسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، والتي شملت القرار الوزاري بشأن الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وهي 9 سلع تتمثلّ في زيت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، وتخضع جميعها لعدم الزيادة في سعر أيّ من هذه السلع بدون الموافقة المسبقة من قبل وزارة الاقتصاد، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية من الوزارة والسلطات المختصة والجهات ذات العلاقة، بما يضمن التدقيق على كلّ الطلبات الواردة إلى الوزارة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى القرار الوزاري بشأن التسعير بالوحدة من أجل ضمان الشفافية التامّة في الأسعار للسلع الاستهلاكية وتمكين المستهلك من اختيار السلعة المناسبة له بناء على سعر الوحدة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك.

كما تمّ التأكيد على أهمية مدونة السلوك التيّ ستصدر بقرار وزاري بشكل استرشادي من أجل الاسترشاد بها في تنظيم العلاقة التعاقدية ما بين المزود وتاجر التجزئة.

وأشار معالي بن طوق، إلى أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة بشأن الرقابة على جميع منافذ البيع في مختلف أسواق الدولة لضمان عدم وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار، بما يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وذلك بالتعاون مع جميع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، لتعزيز حماية المستهلكين في الدولة، موضحاً أن هذه الجهود الرقابية أسفرت خلال المرحلة الماضية عن (284) جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن. فيما تلقت وزارة الاقتصاد 80 طلب استدعاء لسلع معيبة في السيارات تمثل 109651 سلعة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث.

وأكد وزير الاقتصاد أن الهدف الأساسي من إيقاع هذه الجزاءات الإدارية والغرامات المالية هو تمكين الممارسات الاستهلاكية السليمة، من خلال رفع نسبة الامتثال للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة بشأن حماية المستهلك، معرباً عن ثقته في أن تسهم هذه الجهود في تقليل مخالفات حماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، ستسهم في ردع المخالفين من خلال استحداث عقوبات إدارية وغرامات مالية، بما يراعي التدرج في الجزاءات الإدارية بداية من الإنذار إلى الشطب من السجل التجاري، 46 مخالفة تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم.

وفي سياق متصل، استعرضت اللجنة خطتها لنشر الوعي المالي بين المستهلكين على يد خبراء ومتخصصين عالميين، وأكد معالي بن طوق أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار من خلال حملاتها التوعوية في وسائل الإعلام التقليدية، بالإضافة إلى منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تعزيز ثقافة استهلاكية إيجابية وسليمة، من خلال تشجيع المستهلكين على ضرورة الاختيار بين البدائل المتاحة في أسواق الدولة بما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم الشرائية، وتحديد الكميات التي تناسب استهلاك عائلاتهم، وأهمية الاحتفاظ بالفاتورة ومراجعتها بشكل دقيق.

وتختص اللجنة العليا لحماية المستهلك بعدد من المهام الاستراتيجية لتطوير منظومة حماية المستهلك وتمكين الممارسات الاستهلاكية والتجارية السليمة في الدولة، بما في ذلك ضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة في أسواق الدولة بالصورة المثلى، ووضع السياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك، ودراسة الاقتراحات والتوصيات واللوائح والتقارير التي ترد إليها والمتصلة بحماية المستهلك واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ووضع التوصيات المتعلقة بحركة الأسعار في الأسواق المحلية، إضافة إلى وضع خطط وبرامج تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته.

وضمت اللجنة في عضويتها خلال هذا الاجتماع، سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس اللجنة، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد ومُقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة، ومجموعة من الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك من القطاع الخاص.

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