زيارة تفقدية إلى مستشفى الكويت – دبي ومركز الاتحاد الصحي ومركز دبي التخصصي لطب الأسنان ثقة متنامية بالخدمات نتج عنها زيادة في الزيارات بنسبة 44 % خلال السنوات الأربع الأخيرة

% خلال السنوات الأربع الأخيرة البحث العلمي ركيزة أساسية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية

الإمارات العربية المتحدة – دبي، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية يجمع بين التخصصية والوقاية والتكامل الرقمي، عبر منشآتها في دبي، بما في ذلك مستشفى الكويت – دبي ومركز الاتحاد الصحي ومركز دبي التخصصي لطب الأسنان، بما يعكس تحولاً نوعياً في تقديم الخدمات الصحية، مدعوماً بنمو متسارع في حجم الطلب وثقة المتعاملين، حيث بلغ عدد الزيارات في هذه المنشآت الثلاث نحو 62 ألف زيارة خلال عام 2025 بنسبة زيادة تجاوزت 44% مقارنة بعام 2022، فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين عن رحلتهم وفق مؤشر "نبض المتعامل" إلى 98%، في دلالة على كفاءة المنظومة وتكامل مكوناتها.

وقد تم تسليط الضوء على هذه المؤشرات والنتائج خلال جولة ميدانية لـسعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رافقه فيها كل من سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وسعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة.

وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، أن هذا النمو يعكس نجاح المؤسسة في إعادة تشكيل نموذج تقديم الرعاية الصحية ليكون أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات المجتمع، من خلال زيادة الخدمات التخصصية داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على حد سواء، وربطها بمنظومة وقائية متقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة المجتمعية، وتقليل الحاجة إلى التحويلات بين مستويات الرعاية.

تخصصات دقيقة تقود النمو وتعزز كفاءة الخدمات

ويعد التوسع في الخدمات التخصصية أحد أبرز محركات هذا النمو، حيث استقبلت العيادات التخصصية في مستشفى الكويت – دبي أكثر من 37 ألف زيارة خلال عام 2025 بنسبة زيادة بلغت 69% مقارنة بعام 2022، مدعومة بتقديم خدمات تخصصية متقدمة، من بينها مركز امتياز لعلاج السكري، إلى جانب تصنيف المستشفى كمركز مرجعي في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، حيث تجرى فيه عمليات دقيقة ومعقدة تشمل زراعة القوقعة وعمليات تنظيف وترميم طبلة الأذن، باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة أبرزها تقنية البلازما التي تسهم في تقليل الألم والنزيف وتسريع التعافي وتحسين النتائج العلاجية.

كما طور المستشفى نموذجاً متكاملاً لجراحات السمنة يتيح إنجاز جميع التقييمات الطبية ضمن زيارة واحدة تمتد من ساعتين إلى ثلاث ساعات، عبر فرق متعددة التخصصات تشمل مختلف المجالات الطبية، وربط هذه الزيارات بسجل طبي إلكتروني موحد يتيح مراجعة دقيقة وفورية للحالة الصحية، بما يعزز كفاءة التنسيق وجودة القرار الطبي.

وفي سياق تعزيز الخدمات التخصصية، يواصل مركز دبي التخصصي لطب الأسنان ترسيخ مكانته كأحد المراكز المرجعية المتقدمة في تقديم خدمات طب الأسنان، حيث يقدم المركز منظومة متكاملة تشمل 9 تخصصات رئيسية في طب الأسنان، من بينها تقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال وطب وجراحة اللثة والمعالجة اللبية والتركيبات السنية وجراحة الفم، إلى جانب تطوير خدمات مبتكرة تشمل تقديم الرعاية السنية المنزلية، فضلاً عن تعزيز الخدمات الرقمية من خلال توفير جهاز الماسح الضوئي للأسنان وتحويل عدد من الإجراءات إلى الشكل الرقمي، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمة.

وقد شهد المركز مؤخراً تنفيذ أعمال صيانة وتحديث شاملة وفق معايير الاعتماد الدولي باستخدام مواد مستدامة، كما حصل على الاعتماد الكندي من الفئة الماسية، وتم تأهيله لتقديم برنامج الامتياز لأطباء الأسنان. كل ذلك في إطار التزام المؤسسة بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التخصصية وفق أعلى المعايير العالمية.

الرعاية الأولية… توسع في التخصصات وتعزيز للوقاية

وعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، تقدم مراكز المؤسسة نموذجاً متطوراً يجمع بين الشمولية والتخصص، حيث يوفر مركز الاتحاد الصحي نحو 20 خدمة، منها 10 خدمات رقمية، تغطي جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين، وتشمل طب الأسرة وصحة الطفل وصحة اليافعين والصحة المدرسية، إلى جانب خدمات الأسنان التخصصية، بما في ذلك تقويم الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والأشعة العامة والرعاية العاجلة وغيرها.

بناء الكفاءات والبحث العلمي… ركيزة للتطوير المستدام

ويواصل مستشفى الكويت – دبي ترسيخ مكانته كمركز متقدم للرعاية الصحية والبحث العلمي، حيث حقق إنجازات بارزة شملت نشر 113 بحثاً علمياً و49 ورقة علمية، إلى جانب تحقيق أعلى معدل لمعامل "هيرش" الذي يقيس تأثير النشر العلمي، ومساهمته في تدريب طلبة الجامعات وطلبة الامتياز، في إطار دعم بناء الكفاءات الوطنية وتعزيز التكامل بين التعليم والممارسة الصحية.

اعتمادات دولية وجوائز تعكس التميز المؤسسي

ويعكس حصول مستشفى الكويت – دبي على مجموعة واسعة من الاعتمادات الدولية التزامه بأعلى معايير الجودة، بما في ذلك اعتماد جمعية نظم المعلومات والإدارة في الرعاية الصحية (HIMSS)، واعتماد نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) في مجال سلامة الأغذية، إضافة إلى شهادة الأيزو في مجالات الجودة والاستدامة وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، واعتماد كارف في مجال إعادة التأهيل، واعتماد CCPC لمرضى السكري للفئة الثانية.

كما حصد المستشفى جوائز إقليمية مرموقة، من بينها جائزة اتحاد المستشفيات العربية في الفئة الماسية لسلامة المرضى لعام 2024، وشهادة الفئة الذهبية لعام 2025 في مجال الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية عن مشروع "صوت المريض في عام المجتمع"، ما يعكس التزامه بتعزيز إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الصحية.

الجولة الميدانية عكست نضج المنظومة وكشفت عن توجهات التطوير المستقبلي

وفي ختام الزيارة، أشاد سعادة الدكتور العلماء بما تشهده المؤسسة من تطورات نوعية متسارعة، مؤكداً أن هذا التكامل بين التخصصات الدقيقة، والخدمات الوقائية، والتقنيات المتقدمة، والبحث العلمي، يجسد نموذجاً متطوراً للرعاية الصحية يعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتقديم خدمات صحية عالية الجودة ترتكز على احتياجات المجتمع، وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

كما أوصى سعادته بمواصلة التوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة، وتعزيز التكامل بين الرعاية الأولية والمستشفيات، إلى جانب تسريع تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين استباقية الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع انتقال التركيز من "جودة الخدمات" إلى "قيادة التجربة الصحية"، عبر نماذج مبتكرة تضع المتعامل في قلب المنظومة، وتعيد تعريف مفاهيم الرعاية الصحية على أسس أكثر شمولاً واستدامة.

