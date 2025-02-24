الشارقة، استقبل الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وفدًا من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، ومشاركة السيدة يارا أحمد درغام، المكلفة بتسيير أعمال المقر الإقليمي للمنظمة في الشارقة، وعقد الجانبان في مقر الدائرة اجتماعاً مثمراً تناول سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الدور الإقليمي للمنظمة.

وخلال الاجتماع أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالدعم المستمر الذي توفره إمارة الشارقة والذي تجسد في استضافة المقر الإقليمي للمنظمة منذ عام 2001، الأمر الذي أسهم في تعزيز دورها ومكانتها على المستوى الإقليمي، كما تناول الاجتماع الاحتياجات الإدارية واللوجستية لمقر المنظمة، إلى جانب استعراض تقارير أنشطة فرعها الإقليمي التي شملت برامج تدريبية وورش عمل متنوعة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز الأداء المؤسسي.

واستعرض الاجتماع فرص التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات المؤسسية من خلال الحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، واستثمار خبرات المنظمة في تنظيم الجوائز الحكومية، ووجّه وفد المنظمة دعوة لدائرة العلاقات الحكومية لزيارة مقر المنظمة في القاهرة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون والعمل المشترك لتعزيز قدرات المؤسسات والإدارات الحكومية وأفرادها في الوطن العربي. في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة، مما يعكس التزامها بتطوير العمل المؤسسي في المنطقة العربية.

عاملاً أساسياً في التنمية والنجاح

وحول أهمية التعاون بين دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، قال الشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي: "نحرص على تعزيز علاقاتنا مع جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والعالمية التي تُسهم من خلال تخصصها وتجربتها في دعم مسيرة الشارقة نحو تحقيق التنمية في مختلف المجالات بما فيها العمل الحكومي والأداء المؤسساتي".

وأضاف: "إن الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وأداء المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع العام، يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق التنافسية والنجاح في كافة المجالات، وبشكل خاص الاقتصادية والاجتماعية، ونحن مستمرون في جهودنا التي ترسخ مكانة الشارقة على الخارطة الإقليمية والعالمية بوصفها وجهةً للعمل والاستثمار والعيش لمختلف الثقافات والجنسيات".

تعاون متواصل في التنمية الإدارية

وكانت دائرة المالية المركزية في الشارقة قد أطلقت في العام الماضي 2024، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية مركز التدريب المالي في الإمارة والذي يهدف إلى تنمية وتطوير القدرات والمهارات المالية لدى الموظفين الماليين الحاليين في حكومة الشارقة، إضافة إلى الخريجين الجدد والباحثين عن عمل في القطاع المالي من مواطني الإمارة.

وشهد العام 2023، تنظيم الملتقى المالي العربي الأول في جمهورية مصر العربية، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، واستهدف الملتقى مناقشة أفضل التجارب والممارسات الرائدة في المالية العامة، واستعرض التحديات المعاصرة التي تواجهها المؤسسات والهيئات على صعيد الإدارة المالية واقتراح الحلول المناسبة لها، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتميزة في إدارة المالية العامة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول.