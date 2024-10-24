الرباط، زار الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، حيث التقى بمعالي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، وذلك لبحث تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتربوية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأعرب معالي الدكتور المالك في مستهل اللقاء عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر لجهود الإيسيسكو، مشيداً بالدور البارز الذي تلعبه إمارة الشارقة في دعم المشاريع الثقافية والعلمية، وأشار إلى اقتراب موعد افتتاح المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، لافتاً إلى أنه سيكون مركزًا رائدًا لنشر المعرفة والفكر في المنطقة.

من جانبه، نقل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المدير العام للإيسيسكو، مشيراً إلى أن زيارته جاءت بناءً على توجيهات سموه بهدف تعزيز الشراكة مع المنظمة، والعمل على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تتماشى مع رؤية الإمارة واستراتيجيتها في المجالات التربوية والعلمية والثقافية.

وخلال اللقاء، قدم معالي الدكتور المالك عرضاً لأهم ملامح الرؤية الجديدة للإيسيسكو، والتي تسعى إلى تعزيز مكانة المنظمة كمركز دولي للمعرفة والحضارة، من خلال الانفتاح على الدول الأعضاء والاستماع إلى احتياجاتها وأولوياتها، بهدف تطوير برامج ومشاريع تتناسب مع هذه الاحتياجات.

وعقب الاجتماع الثنائي، شارك الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي ومعالي الدكتور المالك في اجتماع موسع حضره سعادة الدكتور عبد الإله بن عرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، وسعادة سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين ورؤساء القطاعات في المنظمة، وشهد الاجتماع استعراض عدد من الأفكار والمبادرات التي يمكن التعاون بشأنها بين إمارة الشارقة والإيسيسكو في المستقبل القريب.

واختتم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي زيارته بجولة في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المقام حاليًا في مقر الإيسيسكو، والذي يقام بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء.

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