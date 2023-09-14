خلال جلستين حواريتين ضمن فعاليات " المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023"

بحثت "دائرة العلاقات الحكومية" التجارب الدولية في مجال الأمن الغذائي المستدام، وسبل تعزيز مستقبل الدبلوماسية الثقافية في جلستين حواريتين خلال اليوم الأول من فعاليات الدورة الـ12 من "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي"، الذي ينظمه "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" في مركز إكسبو الشارقة" يومي 13 و14 سبتمبر تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد"، حيث أقيمت الجلستان في قاعة "ربط الأمم.. بناء العلاقات" تحت شعار "الاتصال الدبلوماسي.. تجارب عابرة للحدود".

تجربة كوستاريكا في مجال الأمن الغذائي

وحملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "تجربة كوستاريكا في مجال الأمن الغذائي المستدام: العمليات والممارسات المبتكرة التي تحدث فارقاً"، وشارك فيها كلٌّ من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وسعادة فرانسيسكو ج شاكون هيرنانديز، سفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الإمارات، وأدارتها سارة فورستر، محررة أخبار الإمارات بصحيفة "ذا ناشيونال".

واستعرض الشيخ فاهم القاسمي رؤية إمارة الشارقة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال سلسلة من المحفزات الحكومية والجهود المبتكرة في استثمار الموارد المتاحة، متوقفاً عند مشروع مزارع القمح "سبع سنابل" الذي حوّل صحراء الإمارة إلى أراض منتجة لأجود أنواع القمح في العالم، وأكد أن هذه المحفزات والجهود اللوجستية تكشف استراتيجية الإمارة في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسريع وصول المنتجات إلى الأسواق، ومواجهة تحديات النمو السكاني في الشارقة.

من جانبه، قال سعادة فرانسيسكو ج شاكون هيرنانديز، سفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الإمارات: "الشارقة وكوستاريكا تتشاركان قيماً كثيرة، وهو ما شكل قاعدة لتوقيع مذكرات تفاهم عديدة تفعل جهود الجانبين في التغلب على تحديات التغير المناخي، وإدارة قطاع الأمن الغذائي".

الشارقة وكوريا الجنوبية

وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "الشارقة وكوريا الجنوبية: بناء مستقبل الدبلوماسية الثقافية"، بمشاركة كلٍّ من سعادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وسعادة يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدارتها قصواء الخلالي، رئيس تحرير برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي (cbc).

وتحدث الشيخ فاهم القاسمي حول دور الاتصال في تطوّر العلاقات بين الشارقة وكوريا وما أثمرته من برامج عمل مشترك وفرص لتبادل ثقافي واقتصادي ملموس، مشيراً إلى أن إحدى أبرز ثمار هذه العلاقة يتجلى في استضافة "معرض سيوول الدولي للكتاب" الشارقة ضيف شرف دورة العام الجاري، واختيار كوريا للشارقة مركزاً إقليمياً لـ"معهد الملك سيجونغ"، بهدف بناء الجسور اللغوية وتحسين فرص تعلم وتعليم اللغتين العربية والكورية.

وأضاف: "لطالما حرصت دائرتنا على توطيد العلاقات الحكومية مع التركيز على جانبي الاتصال الحكومي؛ الخارجي بين الدائرة والسلك الدبلوماسي لدراسة الفرص وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، والداخلي ضمن حكومة الشارقة وعلى المستوى الاتحادي لدراسة وفهم التحديات والفرص، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً".

بدوره، قال سعادة السفير يو جيه سونج: "ازدهرت العلاقات بين دولة الإمارات وكوريا خلال العقود الخمسة الماضية، لتصبح الشراكة بينهما استراتيجية، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما 19.5 مليار درهم العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1000% عن عام 1980، وتم تجهيز الوحدات الثلاث من محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية والتكنولوجيا الدفاعية والعسكرية، والرعاية الصحية والبحوث والتكنولوجيا والفضاء والثقافة والسياحة، حيث وقع الجانبان 48 مذكرة تفاهم أسست أرضية مشتركة للتعاون المستقبلي".

من جهته، أكد تشوي يونج جون، نائب القنصل العام لجمهورية كوريا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن 2023 عام مهم للعلاقات الثنائية بين كوريا والشارقة، وإيصال الثقافة الإماراتية والعربية إلى الجمهور الكوري، والتوقيع على مذكرات تفاهم بين الجانبين للارتقاء بالعلاقات بينهما.

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