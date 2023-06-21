

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبلجيكا 8.3 مليار دولار في العام 2022

فاهم القاسمي: الشارقة نجحت في تعزيز نمو التبادل التجاري بين الإمارات وبلجيكا

أنطوان ديلكورت: الشارقة أثبتت مكانتها كمركز ثقافي وأكاديمي وتجاري عالمي

استعرضت "دائرة العلاقات الحكومية" بالشارقة فرص تعزيز التعاون التجاري والأكاديمي مع وفد دبلوماسي رفيع المستوى من مملكة بلجيكا، في إطار أهدافها للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة الرامية لمد جسور التواصل والتعاون وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع جميع دول القارة الأوروبية.

ورحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بالوفد الدبوماسي الذي ضم كلاً من سعادة أنطوان ديلكورت، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد يورين سيلسلاغ ، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة بلجيكا بدولة الإمارات، والسيد إيمانويل ديسمدت، العضو المنتدب لشركة سودال البلجيكية، بحضور الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل ترسيخ العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين، مستعرضاً مجموعة من مبادرات "دائرة العلاقات الحكومية" كالجولات والزيارات المخصصة للوفود الدبلوماسية والقنصلية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لمختلف الوجهات التجارية والاستثمارية والصناعية والأكاديمية والسياحية والثقافية التي توفر فرصاً للتعاون المثمر بين الجانبين، ووجه الدعوة لسعادة السفير البلجيكي لزيارة "جامعة الشارقة" بهدف استكشاف فرص الشراكات الأكاديمية والعلمية بين المؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة ونظيرتها في مملكة بلجيكا.

علاقات تجارية واقتصادية راسخة

وتطرق اللقاء الذي أقيم في مقر الدائرة إلى عمق العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة البلجيكية التي تعد الشريك التجاري الرابع لدولة الإمارات ضمن دول الاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ على 13.4% من التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، لكنها تحتل المرتبة الأولى في إعادة التصدير بنسبة استحواذ وصلت إلى 35% من إجمالي إعادة الصادرات، و16.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتشير الإحصائيات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأول لبلجيكا في دول العالم العربي، حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام 2021 نحو 7 مليارات دولار في العام 2021، وارتفع إلى 8.3 مليار دولار العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 18.5%، وبلغت حصة الإمارات 21% من إجمالي التبادل التجاري البلجيكي مع الدول العربية.

فاهم القاسمي: نسعى لتعزيز علاقات الأخوة والصداقة وتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول العالم

وحول اللقاء الذي جمع الجانبين، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة: "نجحت إمارة الشارقة بتعزيز نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا، حيث تربط الدولة 50% من التجارة مع بلجيكا، وهذا يدل على الروابط التجارية والاقتصادية المتنامية بين الطرفين".

وأضاف: "تسهم دائرة العلاقات الحكومية في دعم جهود الإمارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة البلجيكية في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات، ضمن رؤيتنا ورسالتنا لتعزيز علاقات الأخوة والصداقة وتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول الاتحاد الأوروبي والعالم".

أنطوان ديلكورت: العلاقات بين بلجيكا ودولة الإمارات راسخة ونريد تعزيزها مع إمارة الشارقة

من جانبه، أشاد سعادة أنطوان ديلكورت، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بإمارة الشارقة ومكانتها الراسخة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والثقافي، وبالدور الذي تلعبه "دائرة العلاقات الحكومية" في دعم جهودها على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال: "تتسم العلاقات بين مملكة بلجيكا ودولة الإمارات بعمقها، ونريد تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها مع إمارة الشارقة التي أثبتت مكانتها كمركز ثقافي وأكاديمي وتجاري عالمي، ونحن سعداء بهذا اللقاء البناء الذي يتيح لنا فرصة استكشاف فرص الشراكات والتعاون مع الإمارة في قطاع الأعمال، ويسرنا قبول دعوة رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة لزيارة (جامعة الشارقة) وبحث سبل التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية في إمارة الشارقة ونظيرتها البلجيكية".

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