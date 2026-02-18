PHOTO
عمّان: استقبلت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وبحضور المهندس عامر الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة، يوم الأحد 15 شباط 2026، وفدًا وزاريًا من الجمهورية العربية السورية يترأسه معالي المهندس طلال الهلالي، رئيس هيئة الاستثمار السورية، في زيارة للاطلاع على تجربة مشروع العبدلي بوصفه نموذجًا أردنيًا متكاملًا في التطوير الحضري والعقاري.
وتضمنت الزيارة اجتماعًا تعريفيًا استعرض أبرز مراحل تطوير مشروع العبدلي ومكوناته، أعقبه جولة ميدانية فيه للاطلاع على مرافقه.
