"مجرى" يستعرض أهدافه الاستراتيجية والتي تتضمن تعزيز وترويج ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات الخاصة وتمكين الشركات للمساهمة في المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية

التأكيد على ضرورة تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في الدولة وتوسيع مسارات التعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص

دبي - قدم الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، الصندوق الوطني الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة تعريفية خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لموظفيها في إمارة عجمان، وذلك بهدف تعزيز التوعية لدى موظفي الوزارة حول مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتسليط الضوء على الدور المهم للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شراكات استراتيجية لتحقيق الأثر المجتمعي

وأكدت سارة شو، مدير صندوق "مجرى"، خلال كلمة ألقتها، على أهمية تمكين الشركات الخاصة من أداء دور مجتمعي ملموس عبر إطلاق برامج شاملة لتوجيه الشركات وحثها على تطبيق أفضل الممارسات المستدامة، مما يتيح لها المساهمة بفعالية في تحقيق الأولويات الوطنية على هذا الصعيد، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.

وقالت شو: "يواصل صندوق "مجرى" جهوده في تطوير منظومة متكاملة غايتها رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أهمية الاستدامة، وتشجيع الشركات الخاصة على إطلاق مبادرات معنية بالمسؤولية المجتمعية، وتحفيزها على تبني أفضل ممارسات الاستدامة عبر مختلف جوانب أعمالها، وذلك من منطلق إيماننا بضرورة تمكين هذه الشركات من أداء دورها الفعّال في المسؤولية المجتمعية". مشيرة إلى أن الجلسة التعريفية تُعد فرصة مثالية لتعزيز فرص التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى العاملين بهذه الجهات".

واستعرضت شو خلال الورشة التعريفية، الأهداف الاستراتيجية لصندوق "مجرى"، والتي تتضمن تعزيز وترويج ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات الخاصة، وتمكين الشركات للمساهمة في المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، وتطوير وتحفيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية بشكل مستدام، وتعزيز منظومة قياس أداء القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية ومدى أثرهم على المجتمع.

استدامة تنموية متكاملة

وسلّطت الورشة الضوء على أهمية تعزيز سُبل التعاون وعقد شراكات استراتيجية فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطاع الصحة لتحقيق أهداف الاستدامة. وتطرقت الورشة إلى الأثر الكبير لهذه الشراكات في دعم المشاريع المجتمعية والتنموية الخاصة بالقطاع الصحي والوقاية في الدولة، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة من شأنها إحداث أثر إيجابي على مستوى الصحة والمجتمع والبيئة.

وتأتي المشاركة في هذه الورشة في إطار المساعي المستمرة لصندوق "مجرى" في نشر وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن الأولويات الوطنية والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر البيئة والصحة والمواطن والتكنولوجيا.

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