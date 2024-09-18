آل صالح: يجسد تعاوننا الالتزام المشترك بدعم المشاريع والمبادرات الوطنية الكفيلة بتعزيز الترابط المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

العامري: هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" ماضية في تعزيز المشاركة المجتمعية بما يسهم في تحسين جودة الحياة والاندماج الاجتماعي .

التعاون الثنائي يشمل دعم التوجهات الوطنية نحو تحقيق "رؤية الإمارات 2031" من خلال تعزيز دور القطاعات المختلفة في تحقيق التنمية المستدامة .

حصلت حاضنة معاً الاجتماعية ومشروع "زولية" على ختم مشروع أثر مستدام تقديرًا لدورهما المجتمعي الإيجابي ومواءمتهما مع الأولويات الوطنية .

المحاور الرئيسية للتعاون تشمل الدعم الفني واللوجستي للمشاريع المجتمعية والثقافية لتحقيق أثر مجتمعي إيجابي ومستدام .

دبي - أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً" عن تنسيق جهودهما المشتركة وتعاونهما لتعزيز الابتكار الاجتماعي، ضمن الدورة العاشرة والحادية عشرة من برنامج حاضنة معاً المجتمعية ومشروع "زولية"، في خطوة تعزز الشراكات المجتمعية الوطنية عبر تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع.

ويهدف برنامج حاضنة معاً المجتمعي إلى دعم رواد الأعمال والمشاريع التي تحقق أثرًا مجتمعياً من خلال توفير بيئة حاضنة تمكنهم من تطوير مشاريعهم المؤثرة التي توفر حلولاً للأولويات المجتمعية التي تهم أفراد وفئات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاريع المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة. أما مشروع "زولية"، فيركز على تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى أفراد المجتمع من خلال تنظيم ورش عمل ومعارض فنية تسهم في إحياء التراث الإماراتي وتعزيز الفخر بالهوية الوطنية. حيث حصل كل من مشروع الحاضنة الاجتماعية ومشروع "زولية" على ختم مشروع أثر مستدام لتماشيهما مع الأولويات الوطنية في دولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة، وأثرهما الإيجابي على المجتمع.

وأكد سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، أن التعاون بين هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وصندوق "مجرى" يجسد التعاون بين القطاعات والالتزام المشترك بدعم المشاريع والمبادرات الوطنية الكفيلة بتعزيز الترابط المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح آل صالح أن هذه الخطوة تساهم في تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز الابتكار المجتمعي وترسيخ استدامة أثر مشاريع وبرامج الصندوق والهيئة، وتمكين منظومة العمل المجتمعي.

"وتأتي هذه الخطوة ترجمةً لالتزام الطرفين بدعم التوجهات الوطنية نحو تحقيق "رؤية الإمارات 2031" من خلال تعزيز دور القطاعين الحكومي والمجتمعي في تحقيق التنمية المستدامة. حيث سيتم البدء بتنفيذ مسارات التعاون في المرحلة الأولى، في حين سيجري تنظيم احتفالية لتسليط الضوء على مخرجات المشروعين بعد اكتمالهما في المرحلة الثانية."

ومن جانبه، أكد سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، أن الهيئة ستمضي قدمًا في توفير الحلول المستدامة للأولويات المجتمعية عبر تمكين أفراد وقطاعات المجتمع من دعم المشاريع الاجتماعية التي تسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع. كما نهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي عبر إتاحة فرص المشاركة الفعالة للشركات ذات الهدف الاجتماعي. مشيرًا إلى أن تضافر جهود هيئة "معاً" و"مجرى" يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تعزز الأثر المستدام لبرنامج حاضنة معاً الاجتماعية ومشروع "زولية"، بما يتيح آفاقًا جديدة لمبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات.

ويشار إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل تنسيق الجهود لدعم المبادرات المجتمعية، حيث ستتضمن الأنشطة المشتركة تقديم الدعم الفني واللوجستي للمشاريع المجتمعية والثقافية والفنية، والتركيز على تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع الإماراتي. في حين سيتم تقييم وتطوير المشاريع بناءً على النتائج والمخرجات المحققة.

نبذة عن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – مجرى

صندوق "مجرى" هو الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.

يعمل صندوق "مجرى" على دعم مشاريع ذات أولوية وطنية من خلال إشراك القطاع الخاص في منظومة المسؤولية المجتمعية، ويعتمد المشاريع ذات الأثر المستدام في دولة الإمارات، ويوفر فرصًا لمختلف القطاعات للتعاون والاستثمار والمساهمة في المشاريع المستدامة وذات الأولوية الوطنية. كما يقوم أيضًا بتصديق ومكافأة ممارسات الشركات والمؤسسات الخاصة في مجال المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام من خلال مبادرة (وسام الأثر).

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