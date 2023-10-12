وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، مع رئيس بنك التنمية الآسيوي السيد ماساتسوغو اساكاوا؛ مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون بين الجانبين في تعزيز المبادرات الإنمائية في الدول النامية، وجرى ذلك على هامش السنوية الاجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وتهدف المذكرة الموقّعة اليوم، إلى تعزيز الخطة التنموية المستقبلية لتحقيق الاستدامة الشاملة التي من شأنها دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي، وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود الصندوق السعودي للتنمية وبنك التنمية الآسيوي نحو الإسهام في دعم فاعلية التنمية الدولية في مختلف الدول النامية.

وتمثّل المذكرة، خطوة في الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق السعودي للتنمية وبنك التنمية الآسيوي، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز نظام التنمية العالمي، كما سيركّز الجانبان خلال أنشطتهما التنموية، على تعزيز القدرات للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات التنمية الخارجية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والتنسيق الفاعل، لتوحيد الجهود في تعظيم الكفاءة المؤسسية والأثر التنموي العائد على المستفيدين من المشروعات الإنمائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ تأسيسه في عام 1974م؛ الدعم لتمويل أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تتجاوز 18.7 مليار دولار في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، وتضمّن ذلك الدعم تمويل 265 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قارة آسيا، إذ تخطت قيمة القروض المقدّمة من الصندوق في آسيا 7.3 مليار دولار، كما استفادت من تلك المشروعات والبرامج 30 دولة آسيوية، وشملت هذه المشروعات قطاعات تنموية مختلفة منها البنية التحتية الاجتماعية، والطاقة، والزراعة، والنقل والاتصالات وغيرها، ويشكّل دعم قارة آسيا نسبة 39.04% من إجمالي دعم الصندوق للدول النامية حول العالم.

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