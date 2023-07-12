وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا، مع معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا د. عزيال نداجيمانا؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 20 مليون دولار، للإسهام في إيصال الكهرباء إلى منطقة كامونيا بجمهورية رواندا، وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويهدف المشروع الحيوي الذي يموّله الصندوق، إلى بناء شبكة خطوط الضغط المتوسط والمنخفض ومحولات توزيع الكهرباء، ليتم إيصالها إلى المنازل والخدمات الحكومية والاجتماعية في منطقة كامونيا، إذ يأتي ذلك ضمن البرنامج الشامل لإيصال الخدمات الكهربائية وتحسين جودتها بأقل التكاليف للعديد من المناطق التي تعاني من نقص الخدمات في الجمهورية، إذ يهدف البرنامج إلى استفادة أكثر من 60 ألف نسمة، كما سيسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز سبل العيش والمعيشة ودعم مسيرة التنمية في جمهورية رواندا.

وخلال مراسم التوقيع، أكّد سعادة الرئيس التنفيذي على أهمية المشروع الذي سيسهم في دعم منطقة كامونيا بخطوط الكهرباء، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الجمهورية، مشيدًا بالعلاقات الإنمائية التي تربط الصندوق السعودي للتنمية بجمهورية رواندا على مدى حوالي 47 عامًا، وقال الأستاذ سلطان المرشد خلال كلمته "انطلاقًا من التعاون التنموي بين الجانبين، نرجو أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية وأن يعود بالنفع على رواندا وشعبها في النمو والازدهار، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أشار معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز نسبة تغطية كهرباء منطقة كامونيا التي تبلغ نسبتها في الوقت الحالي 58.9%، وقال معالي الوزير خلال كلمته "سيعمل هذا المشروع على زيادة وصول الكهرباء في كامونيا بنسبة 6.8% على الوضع الحالي، مما سيسهم في زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار إستراتيجيتنا الوطنية للتحول من خلال توصيل الكهرباء إلى المزيد من المنازل، وتُعد هذه خطوة نحو هدفنا النهائي المتمثّل في ضمان حصول كل مواطن رواندي على الكهرباء بحلول عام 2024".

وعلى هامش توقيع الاتفاقية؛ زار سعادة الرئيس التنفيذي أ.سلطان المرشد أحد أبرز مشروعات الصندوق التي يموّلها في القطاع الصحي في رواندا، والمتمثّل في إنشاء مستشفى الملك فيصل في العاصمة كيغالي، للاطلاع على خدمات وأعمال المستشفى الذي موّله الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1986م بقيمة حوالي 18 مليون دولار، إذ بدأ المسـتـشفى نشـاطه في عـام 1993م بطاقـة استيـعابـية تصل إلى 200 سرير طبي كـمنشـأة طـبـية تعـمل بتمـويل ذاتي، الذي يستفيد منه آلاف المرضى حتى الوقت الحالي، كما كان له الأثر في دعم توفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن تحسين الرعاية الصحية في الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعمل على إعادة تأهيل وتوسعة المستشفى نظرًا للحاجة المتزايدة في تعزيز تقديم الرعاية الصحية، من خلال توريد العديد من التجهيزات والمعدات الطبية، وإنشاء العيادات الخارجية لتلبية الاحتياجات على خدمات المستشفى، وفي ضوء ذلك قدّم الصندوق دعمه لذلك عبر قرض تنموي ميسّر بقيمة 12 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية رواندا من خلال دعم وتمويل الصندوق السعودي للتنمية للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات حيوية مختلفة، إذ قدّم الصندوق للجمهورية منذ عام 1976م (11) قرضًا تنمويًا لدعم (11) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة حوالي (121) مليون دولار، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية في رواندا، ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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-انتهى-