هانوي، فيتنام: افتتح اليوم سعادة الأستاذ سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية رسمياً كلية هانام المهنية في فيتنام، بحضور نائب رئيس مقاطعة هانام وعدد من المسؤولين من الجانبين.

يهدف مشروع توسعة كلية هانام المهنية، الذي سبق أنّ تولّى الصندوق السعودي للتنمية تمويله بمبلغ تفوق قيمته الـ9 مليون دولار أمريكي، إلى تحويل الكلية إلى مركز للتدريب المهني عالي الجودة في المقاطعة والبلاد على حدّ سواء. وفي إطار المشروع، تمّ بناء وتجهيز 10 مبانٍ تعليمية يستفيد منها أكثر من 3,000 طالب وطالبة سنوياً.

ويأتي مشروع توسعة الكلية المهنية تلبيةً للطلب المتزايد على اليد العاملة الماهرة والشركات المتخصصة في مقاطعة هانام وغيرها من المقاطعات، سيّما في قطاعات صناعة السيارات والتلحيم والكهرباء الصناعية. وستوفر هذه المرافق الجديدة تدريباً متطوراً لطلّابها وتضمن حصولهم على فرص عمل وتمّكنهم من البدء بأعمال تجارية صغيرة بعد تخرّجهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيسهم افتتاح الكلية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيّما الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف الرابع المتمثل في توفير التعليم الجيّد والهدف الخامس المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والهدف الثامن المتمثل في توفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي والهدف العاشر المتمثل في السعي للحدّ من أوجه عدم المساواة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندق السعودي للتنمية: "يشكّل التعليم ركيزة أساسية لإطلاق العنان للإمكانات البشرية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يعدّ التدريب المهني أمراً ضروريًا لضمان نجاح الفئات الشابة لدى انضمامها إلى صفوف القوى العاملة والمساهمة في تطوّر مجتمعاتها".

من جانبه، قال السيد تران جوان دونج، نائب رئيس مقاطعة هانام: "يمثّل افتتاح مشروع توسعة كلية هانام المهنية خطوة جديدة نحو تحويلها إلى واحدة من أفضل 80 كلية مهنية في فيتنام بحلول عام 2025. كما سيسهم هذا المشروع في جعل هانام مركزاً إقليمياً عالي الجودة لتدريب الموارد البشرية. ونعرب عن خالص امتناننا لحكومة المملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية على دعمهما المتفاني".

هذا ويؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم لتمكين الشباب في جميع أنحاء العالم. وقد ساهم منذ إنشائه بتقديم ما يزيد عن 2.6 مليار دولار أمريكي من التمويل لدعم أكثر من 80 مشروعاً تعليمياً في الدول النامية.

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية قد حضر في وقت سابق من هذا اليوم فعالية تنموية رفيعة المستوى من تنظيم سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وعلى رأسها سعادة السفير الدكتور محمد الدهلوي، سفير المملكة لدى جمهورية فيتنام. وشكّل هذا الحدث فرصة للصندوق السعودي للتنمية لعرض مساهماته في المشاريع التنموية في فيتنام وحول العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ الصندوق السعودي للتنمية قدّم أكثر من 164 مليون دولار أمريكي إلى فيتنام على شكل 12 قرض تنموي وتولى تمويل أكثر من 800 مشروع بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم منذ إنشائه عام 1975.

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