شارك الصندوق السعودي للتنمية برئاسة سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في جمهورية فيتنام الاشتراكية، في فعالية بعنوان "تحويل التحديات إلى فرص: نظرة على جهود الصندوق السعودي للتنمية في فيتنام وحول العالم" نظمتها سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، لتسليط الضوء على جهود المملكة الإنمائية في العالم وفيتنام بشكلٍ خاص.

وتأتي مشاركة الصندوق في الفعالية، من خلال إقامة جناحين للتعريف بنشاط الصندوق في فيتنام وحول العالم، إذ يصل الدعم التراكمي إلى أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية منذ تأسيسه في عام 1974م لتصل قيمة تلك المشروعات المقدمة من الصندوق حوالي 20 مليار دولار، كما حضر هذه الفعالية عدد من المسؤولين في فيتنام، ومن جهات ومنظمات دولية، إذ التقى سعادة أ.سلطان المرشد على هامش الفعالية، بعدد من المسؤولين في فيتنام.

وألقى معالي نائب وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامي السيد تران كووك فونج خلال الفعالية، كلمةً قدّم فيها شكره لسفارة المملكة العربية السعودية في فيتنام على إقامة هذه فعالية التي تهدف إلى التعاون ذات الاهتمام المشترك نحو تنمية مزدهرة ومستدامة، مشيدًا معاليه بما قدمته حكومة المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في فيتنام لدعم مشروعات البنية التحتية، كما أشار معاليه إلى الأثر التنموي الإيجابي الناتج عن تلك الإسهامات.

وقدّم سعادة الرئيس التنفيذي خلال الفعالية؛ شكره لسفارة المملكة العربية السعودية في فيتنام وسعادة السفير الأستاذ محمد بن إسماعيل دهلوي، على تنظيم هذه الفعالية الهادفة، مشيرًا إلى أن للصندوق السعودي للتنمية علاقة إنمائية وثيقة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، مؤكدًا أن المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق في فيتنام، تأتي ضمن الإسهامات التي من شأنها تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، إذ تركّزت تلك المشروعات في قطاعات حيوية ذات الأثر الإيجابي على حياة الشعب الفيتنامي.

من جانبه قال سعادة السفير أ.محمد دهلوي "تمثّل إسهامات الصندوق السعودي للتنمية حرص المملكة العربية السعودية واهتمامها بتنمية البنية التحتية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في فيتنام، وبدورها تشكّل مشروعات الصندوق حول العالم تأثيرًا كبيرًا على مدى حوالي خمسة عقود ماضية، وقد أثرت تلك المشروعات في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والارتقاء بالمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، مما يجسد ذلك قيم التعاون والتضامن الدوليين.

وتجدر الإشارة إلى أنها تُعد جمهورية فيتنام الاشتراكية من الدول المستفيدة في قارة آسيا من نشاط الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 2011م، كما صل دعم الصندوق لفيتنام إلى 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات تنموية مختلفة منها النقل والمواصلات والبنية التحتية الاجتماعية، وتبلغ قيمة القروض الميسّرة المقدمة من الصندوق لتلك المشروعات أكثر من 164 مليون دولار.

#بياناتحكومية

- انتهى -

