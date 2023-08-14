[عمان] - أعلن الصندوق الأردني للريادة (ISSF) عن استثماره في صندوق سدو المالية ، وهو صندوق استثماري جريء يستثمر في الشركات الريادية سريعة النمو في المراحل المبكرة. حيث التزم الصندوق الأردني للريادة باستثمار قيمته 1,500,000 دولار وبالتزام سدو المالية لدفع عجلة نمو ريادة الأعمال والتقدم التقني في الأردن.

قال المهندس محمد المحتسب، الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة: "نحن فخورون بشراكتنا مع سدو المالية وجذبهم للاستثمار في الشركات الأردنية لتطوير البيئة الريادية. ينسجم استثمارنا في سدو المالية مع رؤيتنا لتحفيز نمو البيئة الريادية في الأردن، وخلق فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي. اهتمام سدو المالية بالسوق الأردني يأتي كشهادة على توفر كفاءات أردنية عالية وشركات أردنية واعدة. وجود صندوق سدو المالية للشركات الناشئة في الأردن سيوفر للشركات الناشئة التمويل والوصول إلى أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي."

يركز سدو المالية على الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في المراحل المبكرة من مرحلة ما قبل البذرة إلى الجولة أ في مختلف القطاعات وتشمل استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم مناطق جغرافية متعددة، أهمها الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

صرح الاستاذ قصي بن عبدالله السيف، الرئيس التنفيذي لسدو المالية: "لقد لعبت الأردن دورًا محورياً في منظومة البيئة الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كانت ولادة للشركات الناشئة الرائدة وأصحاب المواهب البارزة الذين ساهموا في تشكيل الصناعات التي يديرونها. ومن خلال الشراكة مع الصندوق الأردني للريادة، نهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات إقليمية."

هذه الشراكة لا توفر الدعم المالي فحسب، بل تعزز أيضًا الابتكار وخلق فرص العمل والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمنطقة. ومعاً، يتمتع الصندوق الأردني للريادة وسدو المالية بالقدرة على دفع التغيير وتأسيس الأردن كمركز للنجاح الريادي في المنطقة.

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