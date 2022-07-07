يمتد على مساحة 20740 متراً مربعاً

تقوم الشارقة لإدارة الأصول بتشغيله وقيادة عملياته

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، سوق المواشي في مدينة كلباء، وستقوم شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بإدارة السوق وتشغيله بعد أن قامت دائرة الأشغال العامة بالشارقة بإنجازه وفق أعلى المعايير والخدمات المتكاملة التي تلبي بدورها احتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وزوارها

حضر الافتتاح سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وإبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات، في شركة الشارقة لإدارة الأصول، والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، والمهندس عبدالرحمن النقبي مدير بلدية كلباء، والمهندس حامد الزرعوني، مدير تنفيذي – أسواق الجبيل في شركة الشارقة لإدارة الأصول، والمهندس عبدالله خلفان الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي ، والمهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء بالدائرة، إلى جانب لفيف من مدراء الإدارات والأقسام من كافة الأطراف.

ومن جانبه قال المهندس عبدالله خلفان الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي، يأتي افتتاح وتشغيل السوق ضمن خطة واستراتيجية "الشارقة لإدارة الأصول" بتطوير المشاريع والخدمات والآليات والإجراءات المقدمة والتي ستشكل إضافة نوعية لإمارة الشارقة، وتلبية احتياجات ومتطلبات سكان وزوار الإمارة من مختلف المناطق، ولاسيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك"

وأضاف الشامسي: تم تصميم السوق بأحدث التقنيات الجديدة ووفق معايير عالمية معتمدة من حيث المساحة والشكل العام والمرافق المزودة بأعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في النظافة والصحة العامة، كما يتوافر في السوق مسلخ متطور يتمتع بإمكانيات وتجهيزات تعمل وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم سواء للاستخدام الشخصي أو للأغراض التجارية أو المناسبات الكبرى، بالإضافة إلى موقعه المميز، وغير ذلك من المؤشرات الحيوية من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

وتفصيلاً، أشارت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء بالدائرة أن سوق المواشي والأغنام يبلغ مساحته 20740 متر مربع، وبطاقة استيعابية بما يزيد على 1785 رأسا للمواشي والأغنام بحيث يضم 21 حظيرة وكلا منها على مساحة 136 مترا مربعا تتسع لــ 85 رأسا، كذلك تضم السوق مسلخا حديثا على مساحة 1540 متر مربع.

وأضافت، يوفر المسلخ خدمات ذبح الجمال والأبقار والأغنام ويضم أيضاً عدة مداخل منها ما هو مخصص للزوار ومنها بوابات مخصصة للماشية تعمل وفق آلية حركة محددة تنظمها غرفة التذاكر، بوابات خاصة للجمال وآخرى للأغنام، إلى

جانب بوابات خاصة بالتفريغ والتحميل والتخلص من فضلات المسلخ. وغرف الموظفين وتبديل الملابس ومدخل خاص لتنظيم حركة دخولهم وخروجهم.

ويتميز مقصب كلباء بتطبيق عدة معايير، منها الالتزام بمتطلبات الأبنية الخضراء والمعتمدة من قبل الدائرة، ومراعاة أنظمة المحافظة على البيئة وتقليل الانبعاث الحراري، واتباع نظام تنظيف مركزي صالات الذبح، وبالتالي التقليل من استخدام معدات ومواد التنظيف.

وتشمل الآليات المطبقة في المقصب تسخين المياه بالطاقة الشمسية، مما يسهم في ترشيد النفقات التي كانت تتطلبها عملية تسخين المياه الحارة المستخدمة في صالات الذبح عن طريق حرق الوقود، ووجود محطة تعقيم الأيدي وتنظيف الأحذية عند مدخل الصالة مزودة بحساسات لا تسمح للعامل بالمرور إلا بعد تعقيم يديه وتنظيف حذائه.

ويحتوي المقصب على غرفة تبريد وغرف خدمات وغرف للإداريين والتجهيز والتقطيع وغرفة الطبيب البيطري. كما يضم غرفا خاصة بفصل الجلود وآخرى خاصة بالذبح العاجل وصالة انتظار واسعة وغرفة المناولة وغرف الأطباء البيطرين والمختبر وغرفة التبريد. ومباني الخدمات والمضخات. وإنشاء أسوار وبوابات وغرف الحراسة وأعمال التبليط الخارجية.

ويذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺗﻘﻮد اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لحكومة

اﻟﺸﺎرﻗﺔ، اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ومن جانبه أشار سعادة المهندس عبدالرحمن النقبي مدير بلدية مدينة كلباء بإنجاز سوق كلباء للمواشي بتوجيهات سامية من سمو الحاكم واختيار موقع يتوسط المدينة مما يساهم في سرعة الوصول إليه، وأكد بأن بإدارة البلدية وبالتنسيق مع الشارقة لإدارة الأصول بتدريب الكوادر البشرية في المجال تمهيداً لإدارة السوق بشكل كامل من الشارقة لإدارة الأصول ، فيما يتعلق بإجراءات وتنظيم سير السوق خلال فترة عيد الأضحى المبارك باشرت البلدية بآلية العمل بتجهيز المبكر لذبح وعقر الأضاحي وذلك تسهيلاً على المتعاملين وتخصيص أرقام للتواصل وتفعيل الخط الساخن المجاني على مدار الساعة لخدمة المتعاملين.

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