أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" إن مشروع المنطقة التعليمية سيشكل نقلة نوعية في القطاع التعليمي والتدريبي في مملكة البحرين. وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى الموقع الإنشائي للمنطقة التعليمية الجديدة الكائنة في مدينة عيسى، رافقه فيها السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة إدامة وعدد من المسئولين للاطلاع على أخر مستجدات العمل في المشروع.

وخلال الزيارة، قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: "إن هذا المشروع هو إضافة مهمة إلى منطقة مدينة عيسى التعليمية، حيث يجمع بين جميع المؤسسات التعليمية في المنطقة المجاورة ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة للطلاب من جميع الأعمار. وفي هذا الصدد نود أن نتقدم بالشكر لشركة "إدامة" على دعمها طوال هذا المشروع، بدءا من الدراسة المكثفة التي تم اجراؤها في المنطقة، ونتطلع إلى اتمام هذا المشروع المهم لشعب البحرين هذا الصيف".

وأوضح الشيخ محمد بن خليفة أن استدامة مسيرة التطوير والنماء تتم من خلال إعداد وتأهيل الطلاب بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مهاراتهم، وتطوير معارفهم العلمية لتوظيفها مستقبلا في زيادة كفاءة العمل وخلق بيئات عمل حاضنة للبحوث والتميز والإبداع والابتكار عبر برامج التدريب وورش العمل التي بدورها تسهم في تعزيز مبادئ التنافسية بين الطلاب لتحقيق الإنجازات.

وأشار الشيخ محمد إلى إنه سيتم تزويد المشروع بأحدث المراكز التعليمية والقاعات التي سيتم تأجيرها للمحاضرات وورش العمل، والبرامج التدريبية، والإنتاج المسرحي، والفني. كما سيتم التعاون مع المؤسسات التعليمية لتقديم مجموعة من الأنشطة في مجالات مثل الفنون الليبرالية والتكنولوجيا والروبوتات، فضلا عن البرامج التعليمية المخصصة لذوي الهمم. وإن هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، يقدم حلولا متكاملة للطلاب وأولياء الأمور بعد ساعات الدوام المدرسي.

وأضاف إنه سيتمكن أولياء الأمور من الاستفادة من الوقت الذي يقضونه في انتظار أطفالهم وذلك بالحصول على شهادات في برامج للمهارات المهنية التي يدعمها برنامج تمكين للتدريب وأيضا من خلال استخدام المناطق الخدماتيّة لتسهيل احتياجاتهم.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إدامة السيد أمين العريض أن إدامة تسعى جاهدة لدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال الدعم اللامحدود للقطاع التعليمي والتدريبي والاستثمار في رأس المال البشري إيمانا منها بأنه يشكل دعامة أساسية للنهوض بالمجتمع. كما أثنى بدوره على الإسهامات المتميّزة للدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة مياسم القابضة لدورها الفعال في تحسين وتطوير الخدمات التعليميّة. والجدير بالذكر إن المشروع يحتوي أيضا على مراكز أعمال ومراكز خدمة لأولياء الأمور والطلاب، كما تتميز الحديقة بمساحات خضراء مع مسارات محددة لممارسة رياضة المشي والجري.

وأضاف الرئيس التنفيذي انه تم اكمال 60٪ من المشروع ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية في شهر أغسطس من العام الحالي.

وأعرب الرئيس التنفيذي، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي وللشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ولشركة أمانات وعلى جهودهم الكبيرة في هذا المشروع الهام.

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عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة.