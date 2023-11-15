خلال جلسة نقاشية في أسبوع دبي للتحكيم

الشارقة، نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، بالتعاون مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، في مركز دبي المالي العالمي على هامش فعاليات "أسبوع دبي للتحكيم" جلسة نقاشية خاصة بعنوان "التحكيم والإفلاس"، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في الإفلاس والتحكيم، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها المركز بما يتماشى مع معايير التحكيم الدولي.

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية قدمتها الدكتورة أسماء الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية في مركز تحكيم، استعرضت خلالها دور المركز والخدمات التي يقدمها وآليات العمل المتبعة في معالجة القضايا التحكيمية التي تعرض على المركز في مختلف القطاعات، مؤكدة على رسالة المركز القائمة على تقديم خدمات التحكيم التجاري الدولي بشكل معرفي مبتكر مستدام قائم على الاستثمار الأمثل للمواهب والموارد المتاحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمجتمع الأعمال، وتقديم قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة والدولة ككل.

وشارك بالجلسة التي ناقشت قانون الإفلاس في الإمارات بالنسبة للأفراد والشركات، والتي أدارها الأستاذ ناصيف أبو ملهب – عضو اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والشريك الرئيسي بشركة كلايد آند كو في الشرق الأوسط، والمحامية نيكولا جاكسون – المدير القانوني لشركة كلايد أند كو، والمحامي محي الدين البنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة قاف للاستشارات القانونية، والمحامي روبرت سليوينسكي.

وناقش المشاركون في الجلسة إجراءات الإفلاس وكيف يمكن للتحكيم الدخول بهذه القضايا، إذ تعتبر قضية الإفلاس من المواضيع الشائكة والحديثة على القانون الإماراتي بكون قواعد الإفلاس تحتم أن جميع الدعاوى المتعلقة بالمدين يتم النظر بها وبحثها وحل النزاع عليها من خلال جانب واحد وهو المحكمة.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى كيف يمكن للتحكيم الدخول بقضايا الإفلاس في حال وجود أطراف لديها عقود على اتفاقية تحكيم، وهل يمكنهم اللجوء إلى التحكيم وهل هم ملزمين لتقديم طلباتهم وفقاً لقانون الإفلاس، كما تطرقت الجلسة إلى القوانين وقواعد وقوانين الإفلاس الدولية وكيف يمكن لهيئة التحكيم التعامل مع المطالبات التي تتضمن دعوى إفلاس سواء كانت دعوى إفلاس متعلقة بإشهار إفلاس أو إعادة هيكلة.

كما شهدت الجلسة مناقشة قرارات مجلس الوزراء بخصوص قوانين الإفلاس والإعسار من المواد رقم 4 لعام 2018 ورقم 23 لعام 2019 ورقم 21 لعام 2020 من القانون الاتحادي، وقرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2021 ورقم 35 لعام 2021 رقم 47 لعام 2021، مع تسليط الضوء على التغييرات الرئيسة منذ صدور قوانين الإفلاس والإعسار والتي شهدت عدة تطورات في العمليات والإجراءات القابلة للتطبيق في الوقت الحالي في حال تبدي بعض المحاكم تردد في الموافقة على طلبات الإفلاس والإعسار، خاصة في حالة عدم استكمال الوثائق.

وفي ختام الجلسة، تم فتح المجال أمام الحضور بتوجيه الأسئلة إلى فريق الجلسة المشارك للإجابة على استفساراتهم و مداخلاتهم حول قانون التحكيم وقواعد مركز "تحكيم"، ومناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة والاهتمام المشارك.

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