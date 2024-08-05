الشارقة، أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن الانتهاء من مرحلة التحكيم والتقييم لجميع الفئات المشاركة والمرشحة لجائزة نجوم للتميز المؤسسي، التي أطلقتها الشركة موخراً في دورتها الأولى، بهدف تحفيز الموظفين والوحدات التنظيمية في الشركة على الاحتفاء بإنجازاتهم وأدائهم المتميز، وزيادة القدرة المؤسسية من خلال تطوير الأداء الفردي والجماعي والمؤسسي، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال التميز المؤسسي.

وقال إبراهيم الحوطي الرئيس التنفيذي - المكتب التنفيذي- في الشارقة لإدارة الأصول:" شهدت جائزة نجوم للتميز المؤسسي مشاركة واسعة ومميزة من جميع الشركات التابعة للشارقة لإدارة الأصول، وهو ما يؤكد على حرص جميع المسؤولين من المدراء التنفيذيين بالشركات التابعة للشارقة لإدارة الأصول، على تبني قيم الابتكار والتطوير في بيئة العمل، وحيث تبذل إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الشركة جهودا حثيثة لحصد ثمار هذه الجائزة الداخلية، للوصول إلى ثقافة مؤسسية مشتركة تسهم في تحقيق رؤية ورسالة وقيم الشركة" .

وتنقسم جائزة نجوم للتميز المؤسسي الداخلية إلى ثلاث فئات رئيسية الأولى، "فئة الإدارة المتميزة"، والفئة الثانية"، فئة المشروع أو المبادرة المتميزة"، الفئة الثالثة "فئة التميز الوظيفي".

وتم الانتهاء من مرحلة مقابلة الإدارات والمشاريع والمبادرات المشاركة في جائزة نجوم للتميز المؤسسي، بالإضافة إلى الموظفين المشاركين وفق الفئات الفرعية وهي فئة الموظف الإشرافي المتميز، فئة الموظف الإداري المتميز، فئة الموظف المتميز في مجال خدمة المتعاملين، وفئة الموظف المتميز بالمجال التقني أو التخصصي وفئة الموظف الجديد المتميز، وفئة الجندي المجهول.

وتم عقد جلسات التحكيم، ويتم العمل حالياً على إعداد تقارير التغذية الراجعة لكافة الفئات المشاركة، وتتناول أبرز نقاط القوة وفرص التحسين وتقديم التوصيات العامة لكل مشارك على حدة واعتماد النتائج النهائية من قبل لجنة التحكيم المكونة من أعضاء محايدين مؤهلين بناء على خبراتهم وكفاءتهم في برامج وجوائز التميز المؤسسي على مستوى دولة الإمارات، ولذلك سيكون اختيار الفائزين وفق أعلى المعايير والشفافية.

ويأتي تنظيم جائزة نجوم للتميز المؤسسي، من الآليات التي تعتمدها إدارة الاستراتيجية والتميز لتعزيز وتطوير الأداء المؤسسي والفردي خلال السنوات القادمة بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الشركة في مختلف قطاعاتها، كما سيتم إجراء استطلاع رأي شامل للمرشحين وغيرهم من الموظفين بجميع المستويات الإدارية بعد الانتهاء من حفل التكريم مباشرة ليتم تحليل الاستطلاع ومشاركة النتائج مع الإدارة العليا وأخذ توجهاتهم لتطوير فئات ومعايير الجائزة خلال الدورة الثانية ورصد جوائز مالية مجزية تقديرا للموظفين المتميزين وتكريما لجهودهم.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

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