الشارقة: أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مركز خدمة العملاء، بهدف الارتقاء بخدمة العملاء وتلبية متطلباتهم، وتوحيد جهات الاتصال في الشركة وجميع المشاريع والأسواق التابعة لها، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع المحلي وتقديم خدمات متكاملة لهم وفق أعلى معايير، بما يحقق رؤية الشركة الساعية إلى تعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

ويعتمد مركز الاتصال الجديد على أحدث التقنيات بالتعامل مع طلبات الجمهور عبر الرد على جميع المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني الواردة، كما سيتم قريباً إتاحة خاصية التواصل من خلال تطبيق واتساب للأعمال بما يتيح توسيع نطاق توفير الخدمات وتسهيل تواصلهم مع ممثلي خدمة العملاء، وفق نظام متطور وبأساليب عصريّة لتلبية احتياجات المجتمع.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول:" نسعى من خلال إطلاق مركز الاتصال نحو تحقيق التميز في خدمة مجتمع إمارة الشارقة بما يسهم في دعم رؤيتها الرامية إلى تقديم خدمة عملاء مبتكرة ومتكاملة وتحقيق سعادة المتعاملين، والذي سيُمكن الجمهور من اختيار الوسيلة الملائمة للتواصل مع فريق عمل المركز المدربين وذوي خبرة كبيرة، والناطقين بعدة لغات منها، العربية والانجليزية للإجابة على استفساراتهم وتلقي متطلباتهم بسرعة واحترافية عالية".

وأضاف المدفع، يعد المركز إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها الشركة، والتي تترجم العديد من قيمها الساعية إلى تبني الأفكار الابداعية وتقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة لإحداث فرق إيجابي في المجتمع وبالتالي الاستجابة السريعة للمتغيرات بكل مرونة وكفاءة وسلاسة لتعزيز استمرارية الأعمال والعمل على مواكبة المستجدات في سوق العمل وتماشيا مع مسيرة التحول الرقمي المتسارع.

ويعمل مركز خدمة العملاء طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، وذلك عبر التواصل على الرقم التالي: 80080088 أو عبر الموقع الالكتروني لشركة الشارقة لإدارة الأصول أو البريد الالكتروني التالي: info@sam.ae

نبذة تعريفية لشركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

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