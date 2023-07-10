الشارقة، تفقد سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، سير الأعمال للتشطيبات النهائية في سوق الجبيل بالذيد، الذي استوحى تصميمه من التراث العربي الإسلامية، وزخارف الطراز المعماري الإسلامي الفريدة من نوعها، والتي تتماشى مع عراقة الشارقة وهويتها العربية والإسلامية.

رافق سعادته في الجولة الشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في شركة الشارقة لإدارة الأصول إبراهيم الحوطي الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات في شركة الشارقة لإدارة الأصول، إلى جانب مجموعة من المديرين والإداريين في الشركة.

وقال سعادة وليد الصايغ، جاء تنفيذ مشروع سوق الجبيل بالذيد، الذي سيفتتح أبوابه خلال الربع الثالث من العام الجاري، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وتنفيذا لتوجيهات سموه الرامية لتعزيز المرافق الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في منطقة الذيد، وحرص سموه الشديد على توفير أفضل الخدمات وسبل العيش الكريم لأبنائه المواطنين والمقيمين وتلبية كافة احتياجاتهم.

كما تفقد سعادته سوق المواشي في منطقة الذيد واطّلع على سير العمل والخدمات المقدمة، ووجه الفريق العامل في السوق بضرورة وضع رؤية وتوجيهات الحاكم ضمن صميم عمل اداراتهم وقال سعادة وليد الصايغ :" يشكل السوق الجديد قيمة مضافة لمنطقة الذيد وستوفر فرص عمل جديدة لمواطني المنطقة ، و تأخذ شركة الشارقة لإدارة الأصول على عاتقها مسؤولية دعم صغار التجار من الصيادين والمزارعين وأصحاب المواشي من خلال مبادرات وحلول تسويقية ومنافذ بيع مبتكرة جديدة ".

وأكد الصايغ أن أسواق الجبيل تلعب دوراً محورياً كمنفذ استراتيجي في تحقيق منظومة الأمن الغذائي المحلي وتحقق استدامته، وتساهم في تشكيل مفاهيم جديدة لقطاع تجارة التجزئة التي تقودها الشركة، اذ تشكل أسواق الجبيل أحد أهم المشروعات الخدمية والاستهلاكية المتكاملة التي تلبي متطلبات المجتمع في إمارة الشارقة.

هذا ويضم سوق الجبيل بالذيد، قسم لبيع الخضار والفواكه الذي يشمل على 44 محلاً، وقسم قسم بيع اللحوم والدواجن يتوزع على 24 محلاً، وذلك إلى جانب قسم الأسماك والمأكولات البحرية، الذي بتألف من 16 محلاً. إضافة إلى أقسام التنظيف والتقطيع والشواء، فيما يضم الطابق العلوي مبنى السوق ومكاتب إدارة سوق الجبيل بالذيد. كما سيحظى الزوار والمتسوقين في سوق بالاستماع في المقهى التراثي الذي سيوفر تجربة تسوق متميزة.

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