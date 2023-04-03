ويستقبل زواره منذ بداية الشهر المبارك

أعلنت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لإمارة الشارقة، عن تسلم إدارة وتشغيل سوق المواشي في الذيد، وبدء استقبال الزوار من بداية شهر رمضان المبارك، بعد أن قامت دائرة الأشغال العامة بالشارقة بإنجازه وفق أعلى المعايير والخدمات المتكاملة التي تلبي بدورها إحتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وزوارها.

وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير التنفيذي لسوق الجبيل:" يأتي افتتاح وتشغيل سوق المواشي في الذيد ضمن استراتيجية الشارقة لإدارة الأصول في توفير مرافق وخدمات متكاملة ونوعية في الشارقة، استكمالا لمسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة والساعية إلى تحقيق رفاهية مستدامة لجميع سكان الإمارة.

وأضاف الزرعوني:" تم تصميم السوق وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة، مع مراعاة شروط السلامة الصحية التي تحقق الكفاءة في العمل والسرعة والإنجاز لاستيعاب أعداد كبيرة وتلبية احتياجات الأهالي في المنطقة وزوارها، كما يطبق السوق عدة معايير منها الالتزام بمتطلبات الأبنية الخضراء ومراعاة أنظمة المحافظة على البيئة وتقليل الانبعاث الحراري واتباع نظام تنظيف مركزي لصالات الذبح بما يقلل من استخدام معدات ومواد التنظيف، بالإضافة إلى موقعه المتميز بمنطقة العويضد وسط مدينة الذيد، وغير ذلك من المؤشرات الحيوية من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

مرافق السوق:

ويضم سوق المواشي بالذيد، الذي يقع على مساحة 30 ألف متر مربع، 22 حظيرة للبقر والإبل، و25 حظيرة للأغنام، و13 محلاً للدواجن.

مواعيد عمل المقصب في رمضان:

يستقبل مقصب سوق المواشي في الذيد الزوار في شهر رمضان المبارك، يومي السبت والأحد من الساعة 6:30 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً، فيما يستقبل الزوار من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 6:30 صباحًا إلى الساعة 1:00 ظهرًا، فيما يستقبل زوار يوم الجمعة من الساعة 6:30 صباحاً حتى 11:00 صباحاً.

مواعيد عمل السوق في رمضان:

يستقبل المواشي في الذيد زواره الكرام خلال شهر رمضان الكريم طيلة أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا وحتى 03:00 عصراً، أما يوم الجمعة، يغلق السوق وقت صلاة الجمعة من الساعة 11:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً ثم يستأنف العمل حتى الساعة 03:00 عصراً.

#بياناتحكومية

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نبذة تعريفية لشركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.