بتوجيهات من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي

بتوجيهات من الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تقدم الهيئة قسائم شرائية لطلاب المدارس زوار "معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023"، لاقتناء الكتب وتزويد مكتباتهم من أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في المعرض.

وتتيح القسائم الشرائية المجال أمام الطلبة لاختيار قوائم قراءاتهم للعام الجديد من بين مليون ونصف عنوان يعرضها 2033 ناشراً عربياً وأجنبياً في الدورة الـ 42 من المعرض، التي تتواصل حتى 12 من نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رسالة الهيئة في التأكيد على ضرورة تيسير سبل وصول الأجيال لمصادر المعرفة والتعلم، وفي إطار رؤية الإمارة الراعية لمشروع متكامل في بناء مجتمع المعرفة، إذ تحرص الهيئة من خلال مبادراتها وفعالياتها المتواصلة على رفع وعي الأطفال بأهمية القراءة، وتأثيرها على مستقبلها، وحجم مساهمتهم في تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشكل مبادرة الهيئة استكمالاً لسلسلة الجهود التي تقودها للنهوض بطاقات الأجيال الجديدة، حيث نظمت الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، فعاليات وأنشطة ثقافيّة وترفيهيّة وعروضاً متنوّعة وورش عمل تجاوزت 1700 فعاليّة توزعت على ستة مساحات، وشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة حول العالم جمعت من خلالها مبدعين وفنانين وشخصيات ملهمة في مختلف المجالات المعرفية والإبداعية، سواء المسرح، أو الرواية، أو الرياضة، والموسيقى، وصولاً إلى صناعة المحتوى التواصل الاجتماعي، وريادة الفضاء، والعلوم.

ويمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام وجهة مركزية لطلبة المدارس في دولة الإمارات العربية، حيث يستضيف سنوياً مئات الآلاف من الطلبة من مختلف المراحل الدراسية.

#بياناتحكومية

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