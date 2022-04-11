المنامة، مملكة البحرين: وقعت السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) وجمعية المصرفية التشاركية التركية (TKBB) مذكرة تفاهم وذلك بغرض التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل المساهمة في تطوير القطاع المصرفية التشاركية في تركيا والعالم .

وتقوم السوق المالية الإسلامية الدولية بإصدار العقود المالية الموحدة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وتأكيدات المنتجات والمذكرات الإرشادية ذات الصلة التي تزود المشاركين في السوق بمجموعة قوية من نماذج التوثيق القوية من الناحية الشرعية والقانونية والفعالة من الناحية التشغيلية.

من ناحية أخرى، تأسست جمعية المصرفية التشاركية التركية في عام 2001 وتم تفويضها بتمثيل ودعم تنمية قطاع المصرفية التشاركية محليًا ودوليًا، وكذلك المساهمة في جهود زيادة الحصة السوقية لهذا القطاع، وتطوير المبادئ والمعايير المهنية، وحماية حقوق ومصالح المصرفية التشاركية في تركيا.

قد وقع على اتفاقية مذكرة التفاهم كل من السيد/إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، والسيد/إسماعيل فورال، الأمين العام بالإنابة لجمعية المصرفية التشاركية التركية.

وبهذه المناسبة، قال السيد/إجلال أحمد ألفي: "إن التعاون بين جمعية المصرفية التشاركية التركية والسوق المالية الإسلامية الدولية من خلال مذكرة التفاهم هذه يتيح فرصة لاستكشاف مجالات تضافر الجهود بين كلا المؤسستين من أجل تطوير ومنفعة السوق المالية الإسلامية في تركيا وعالميًا؛ حيث ستعمل المبادرات المشتركة في ظل مذكرة التفاهم على زيادة تعزيز استخدام معايير السوق المالية الإسلامية الدولية التي تشهد مستوىً متزايدًا من الاعتماد عليها من قبل المعنيين في الصناعة في جميع أنحاء العالم".

ومن جهته قال السيد/إسماعيل فورال: "إن الشراكة بين السوق المالية الإسلامية الدولية، كونها الهيئة الدولية الرائدة في وضع معايير التمويل الإسلامي، وجمعية المصرفية التشاركية التركية، تعد خطوة مهمة لتعزيز قطاع التمويل التشاركي في تركيا، وتضمن بذلك مبادرة مهمة لنشر استخدام معايير السوق المالية الإسلامية الدولية من قبل المصارف المشاركة التركية لتوحيد الوثائق مما سيقود تعاون القطاع مع الأطراف المقابلة ذات المستوى العالي من الكفاءة التشغيلية.

وأضاف فورال: "انطلاقًا مما ورد في اتفاقية مذكرة التفاهم الموقعة والذي تم تسليط الضوء، فإننا نهدف إلى العمل عن كثب مع السوق المالية الإسلامية الدولية لزيادة الوعي بمعايير السوق المالية الإسلامية الدولية في فهم الجوانب العملية للمعايير من قبل جميع المؤسسات المالية بشكل عام في تركيا".

وجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم ستعمل على تسهيل ترجمة الاتفاقيات المعيارية للسوق المالية الإسلامية الدولية إلى اللغة التركية والتي ستكمل معايير الشريعة على المستوى الوطني لجمعية المصرفية التشاركية التركية التي ستصب في مصلحة المجتمع المصرفي المشارك في تركيا وكذلك السوق عبر الحدود، كذلك ستتيح مذكرة التفاهم التبادل المنتظم للمعلومات بين الهيئتين وتهدف إلى أن تعمل كلتا المؤسستين معًا في زيادة الوعي من خلال فعاليات التوعية المشتركة، وورش العمل وغيرها من مبادرات بناء القدرات.

#بياناتحكومية

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حول جمعية البنوك التشاركية التركية

جمعية المصرفية التشاركية التركية (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) هي مؤسسة عامة متخصصة تأسست في عام 2001 مع تفويض لتمثيل القطاع المصرفي التشاركي على الصعيدين الوطني والدولي، ودعم تطوير المشاركة المصرفية في الدولة، والمساهمة في جهود زيادة الحصة السوقية للقطاع، وتطوير المبادئ والمعايير المهنية، وحماية حقوق البنوك المشاركة ومصالحها.

في غضون شهر واحد من حصولها على الترخيص المصرفي، يتعين على جميع المصارف المشاركة في تركيا أن تكون عضوًا في جمعية البنوك التشاركية التركية، ويوجد اليوم ستة بنوك مشاركة تعمل أعضاءً في جمعية المصرفية التشاركية التركية، وتشمل الأهداف الرئيسية جمعية المصرفية التشاركية التركية ما يلي:

§ الدفاع عن حقوق المصارف المشاركة ومصالحها وذلك في إطار اقتصاد السوق الحر ومبدأ المنافسة الكاملة وفق اللوائح والمبادئ والقواعد المصرفية.

§ العمل من أجل النمو الصحي للنظام المصرفي، وتطوير العمل المصرفي وتحسين القدرة التنافسية.

§ ضمان اتخاذ القرارات اللازمة، وتنفيذها والمطالبة بتنفيذها لخلق بيئة تنافسية.

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن جمعية البنوك التشاركية التركية، يرجى زيارة الموقع: https://tkbb.org.tr/

وللمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بـ:

السيدة/ديليك سولون، أخصائية مساعدة، العلاقات الدولية واتصالات الشركات، جمعية البنوك التشاركية التركية

المكتب: 6369529 +90 216 البريد الإلكتروني: dileksulun@tkbb.org.tr

حول السوق المالية الإسلامية الدولية

السوق المالية الإسلامية الدولية هي هيئة عالمية لوضع معايير صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تركز على توحيد العقود المالية الإسلامية وقوالب المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتأسست السوق المالية الإسلامية الدولية برعاية مصرف البحرين المركزي بموجب المرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2002 لمملكة البحرين، كمؤسسة تطوير للبنية التحتية محايدة وغير ربحية وذلك من خلال الجهود المشتركة لكل من مصرف البحرين المركزي (مؤسسة نقد البحرين سابقًا)، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك أندونيسيا، وبنك نيغارا ماليزيا (المنتدب لهيئة لابوان للخدمات المالية)، وبنك السودان المركزي، وهيئة النقد في بروناي دار السلام (وزارة المالية في بروناي دار السلام سابقًا).

وإلى جانب الأعضاء المؤسسين والدائمين، فإن مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية يتألف من بنوك إسلامية ودولية وهي بيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك إيه بي سي الإسلامي، وبيت التمويل الخليجي، وبنك ستاندرد تشارترد، وكريدي أجريكول سي آي بي، وبنك الكويت الوطني.

كما تحظى السوق المالية الإسلامية الدولية أيضاً بدعم بعض الهيئات التنظيمية والحكومية مثل مصرف دولة باكستان، والبنك الوطني الكازاخستاني، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، هذا فضلًا عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، والإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى في السوق النشطة في مجال التمويل الإسلامي.

للمزيد من المعلومات التفصيلية عن السوق المالية الإسلامية الدولية وأنشطتها يرجى زيارة موقعها: www.iifm.net

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

السيد/عثمان م. نصير، المسؤول الأول، تطوير الأعمال، السوق المالية الإسلامية الدولية

هاتف: +973 17 500161، البريد الإلكتروني: usman.naseer@iifm.net