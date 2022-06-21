المنامة ، مملكة البحرين - عقد مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) اجتماعه السادس والأربعين (46) "افتراضي".

افتتح الاجتماع السيد إجلال أحمد ألفي (الرئيس التنفيذي - السوق المالية الإسلامية الدولية) وأمين سر مجلس الإدارة بالترحيب بجميع أعضاء مجلس الإدارة المشاركين ، ثم تولى رئاسة الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية السيد/نك محمد دين بن نك موسى (هيئة الخدمات المالية في لابوان، ماليزيا) الذي شارك فيه أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد/عارف هارتاوان (بنك إندونيسيا)، والدكتور/منصور نويبي

(البنك الإسلامي للتنمية)، والسيد/شكري أحمد (هيئة النقد في بروناي دار السلام)، والسيد/أبو بكر محمد (بنك السودان المركزي)، والسيد/حماد حسن (بنك ABC الإسلامي)، والسيد/حمزة خالد باوزير (البنك الأهلي السعودي)، والسيد/إحسان علي (ستاندرد تشارترد صادق)، والسيد/رامي فلاح (بنك بي إن بي باريبا)، والسيد/صلاح شريف (بيت التمويل الخليجي)، والسيد/كمال عبدالكريم حسن (بيت التمويل الكويتي، البحرين). كما شارك في الاجتماع من إدارة وسكرتارية السوق المالية الإسلامية الدولية الدكتور أحمد الرفاعي (رئيس مراقبة الامتثال).

رحب مجلس الإدارة بعضوين جديدين وهما السيد/عارف هارتاوان، رئيس قسم الاقتصاد والتمويل الإسلامي في بنك إندونيسيا ممثلًا لبنك إندونيسيا في مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية. والسيد رامي فلاح، رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا ممثلًا لبنك بي إن بي باريبا في مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع مبادرات السوق المالية الإسلامية الدولية ذات الأولوية وهي توحيد وثائق التمويل المصرفي المجمع متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة وكذلك أدوات إدارة السيولة الإسلامية الإضافية.

وقد شكلت السوق المالية الإسلامية الدولية مجموعة عمل أساسية لمشروع توحيد وثائق التمويل المصرفي المجمع تتألف من مؤسسات رائدة من الولايات القضائية الرئيسية وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ورقة عمل التي ستتم مناقشتها في الاجتماع التشاوري المزمع عقده خلال الربع الثالث من عام 2022، ووفقا لتوصيات الاجتماع، ستبدأ السوق المالية الإسلامية الدولية في العمل على تنفيذ المشروع.

قيم مجلس الإدارة الحاجة المتزايدة إلى تطوير أداة إضافية لإدارة السيولة الإسلامية ووافق على تشكيل مجموعة عمل عالمية وتنظيم اجتماع استشاري للصناعة في عام 2022 ليتسنى لعمل التطوير الفعلي أن يبدأ بناءً على توصيات السوق.

وكذلك شدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية مشاركة اصحاب المصلحة الرئيسيين في مجموعات عمل التي تشكلها السوق المالية الإسلامية الدولية من الولايات القضائية التي يوجد فيها المعاملات المصرفية الإسلامية ويزدهر.

وفي سياق متصل وافق أعضاء مجلس الإدارة على الاقتراح المقدم من إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية لبدء مراجعة تشاورية لبعض معايير التحوط الإسلامية المستخدمة على نطاق واسع للسوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات. ستبحث السوق المالية الإسلامية الدولية عن إمكانية تنظيم ندوة مشتركة للسوق مع شريكها الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات وذلك من أجل تقييم المتطلبات الإضافية بالإضافة إلى إمكانية إدراج التحسينات المحدودة بناءً على ملاحظات السوق والتطورات التنظيمية.

وعلى صعيد آخر قام المجلس بتقييم عمل السوق المالية الإسلامية الدولية المستمر في مجال تغير المناخ العالمي الإلزامي والمتطلبات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وقد نظمت السوق المالية الإسلامية الدولية ندوة توعوية "افتراضي" في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع جمعية البنوك العمانية وبدعم من البنك المركزي العماني، وستعمل السوق المالية الإسلامية أيضًا مع المعنيين بالصناعة الآخرين على مستوى العالم لعقد المزيد من هذه الندوات حول هذا التطور المهم الذي يشكل تحديات للقطاع المالي.

ومن جانبه قال السيد/نك محمد دين بن نك موسى، نائب رئيس السوق المالية الإسلامية الدولية، "تعد هذه المبادرات بمثابة شهادة للدور الذي تقوم به السوق المالية الإسلامية الدولية لتقديم أفضل الحلول للنهوض بالسوق المالي الإسلامي".

وأضاف السيد/إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، قائلًا "السوق المالية الإسلامية الدولية تطور معاييرًا بهدف تلبية متطلبات العولمة للتمويل الإسلامي وكذلك للحفاظ على تطوير الصناعة على أساس موحد ومتناسق".

وجدير بالذكر أن السوق المالية الإسلامية الدولية وجمعية البنوك التشاركية التركية (TKBB) وقعتا في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة لتطوير قطاع البنوك المشاركة في تركيا وعالميًا، وسوف تستمر السوق المالية الإسلامية الدولية في إطلاق مثل هذه الجهود التعاونية مع المؤسسات الأخرى في البلدان الرئيسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

هذا وقد بدأت السوق المالية الإسلامية الدولية تقديم برنامجًا تدريبيًا احترافيًا حول معايير السوق المالية الإسلامية الدولية العام الماضي وذلك بالتعاون مع دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية، وعقدت حتى الآن ورشتي عمل افتراضيتين حول معايير إدارة السيولة الإسلامية في السوق المالية الإسلامية الدولية، وورشة عمل حضورية واحدة حول معايير التحوط الإسلامية الخاصة بالسوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات، وقد ثمّن مجلس الإدارة ذلك وأعرب عن تقديره لمبادرات بناء القدرات هذه حول معايير السوق المالية الإسلامية الدولية وأوصى بتقديم الدورات في البلدان الإسلامية الكبرى.

ومن ناحية أخرى، ستقوم السوق المالية الإسلامية الدولية في الربع الثالث 2022 بنشر الإصدار الحادي عشر من تقرير الصكوك السنوي الرائد من خلال ندوة عبر الإنترنت لتدشين هذا الحدث.

تمت الموافقة في الاجتماع على حسابات السوق المالية الإسلامية الدولية لعام 2021 والتي تم تدقيقها من قبل شركة ديلويت آند توش-الشرق الأوسط.

#بياناتحكومية

- انتهى -

حول السوق المالية الإسلامية الدولية

السوق المالية الإسلامية الدولية هي هيئة عالمية لوضع معايير صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تركز على توحيد العقود المالية الإسلامية وقوالب المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتأسست السوق المالية الإسلامية الدولية برعاية مصرف البحرين المركزي بموجب المرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2002 لمملكة البحرين، كمؤسسة تطوير للبنية التحتية محايدة وغير ربحية وذلك من خلال الجهود المشتركة لكل من مصرف البحرين المركزي (مؤسسة نقد البحرين سابقًا)، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك أندونيسيا، وبنك نيغارا ماليزيا (المنتدب لهيئة لابوان للخدمات المالية)، وبنك السودان المركزي، وهيئة النقد في بروناي دار السلام (وزارة المالية في بروناي دار السلام سابقًا).

وإلى جانب الأعضاء المؤسسين والدائمين، فإن مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية يتألف من بنوك إسلامية ودولية وهي بيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك إيه بي سي الإسلامي، وبيت التمويل الخليجي، وبنك ستاندرد تشارترد صادق، وكريدي أجريكول سي آي بي، وبنك الكويت الوطني و بنك بي إن بي باريبا.

كما تحظى السوق المالية الإسلامية الدولية أيضًا بدعم بعض الهيئات التنظيمية والحكومية مثل مصرف دولة باكستان، والبنك الوطني الكازاخستاني، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، هذا فضلًا عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، والإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى في السوق النشطة في مجال التمويل الإسلامي.

للمزيد من المعلومات التفصيلية عن السوق المالية الإسلامية الدولية وأنشطتها يرجى زيارة موقعها: www.iifm.net

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

السيد/عثمان م. نصير، المسؤول الأول، تطوير الأعمال، السوق المالية الإسلامية الدولية

هاتف: +973 17 500161، البريد الإلكتروني: usman.naseer@iifm.net