أبوظبي: نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل وطنية حول تقدير أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.

استهدفت الورشة، التي شارك فيها خبراء ومختصون من الهيئات الحكومية ذات الصلة على مستوى الدولة، تدريب الكفاءات الوطنية على كيفية استخدام المنهجيات الدولية الموحدة لتقييم أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية لتعزيز سلامة الغذاء على مستوى الدولة.

وفي كلمة لها خلال افتتاح الورشة، رحبت سعادة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، بالتعاون الفعال بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالغذاء ومعالجة التحديات في مجال السلامة الغذائية .

وقالت سعادتها: " يعتبر تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية في هذه الورشة فرصة مهمة لدعم جهود جميع الهيئات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تقدير عبء الأمراض المنقولة عبر الأغذية وفهم منهجية منظمة الصحة العالمية، من أجل رسم خارطة للمشهد الصحي العام في الدولة وتحديد مسار واضح للخطوات اللازمة للحد من مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء وبناء نظام غذائي أكثر أماناً."

وأضافت: "من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية وخبراء منظمة الصحة العالمية، نسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل المساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي نحو الريادة العالمية في الأمن الغذائي، وتحقيق الاعتراف الدولي بدراسة تقدير الأعباء وضمان تماشيها مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة لدى منظمات الأمم المتحدة، وتمكين الدراسات الوطنية لتقدير أعباء الأمراض المنقولة بالغذاء وتخصيص موارد أكثر كفاءة لتدابير الوقاية والتدخل والسيطرة."

من جانبها، أكدت إلين بورغي، ممثلة منظمة الصحة العالمية، على أهمية ورشة العمل في تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء. وقالت: "تشكل الأمراض المنقولة عبر الأغذية مصدر قلق كبير للصحة العامة على مستوى العالم، حيث تُقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الأمراض بنحو 110 مليار دولار أمريكي سنويًا. ونؤكد في منظمة الصحة العالمية على التزامنا بالحد من أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية من خلال استراتيجيتنا لسلامة الأغذية، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في عام 2022."

وأوضحت: "منذ عام 2021، تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الفريق المرجعي لوبائيات أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية (FERG) على تطوير تقديرات عالمية يتوقع الإعلان عنها في عام 2025 للقطاعات المختصة وصناع القرار والمستهلكين، بهدف تحفيز الإجراءات الرامية إلى الحد من الأمراض المنقولة عبر الأغذية."

وأعربت عن خالص امتنانها لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على الدعم الكبير الذي قدمته لعقد هذا الاجتماع والورشة الوطنية التي من شأنها بلورة التقديرات الوطنية لأعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام الورشة التدريبية كرمت سعادة نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المتحدثين في الورشة وسلمت المتدربين شهادات التدريب.

وتأتي ورشة العمل في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء، بما يتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية لسلامة الأغذية 2022-2030 حيث اعتمدت لجنة تقييم المخاطر الزراعية و الغذائية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مقترح تقدير أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية في أبريل 2021، كما أن التجمع العالمي للصحة يتطلب من منظمة الصحة العالمية أن ترصد بانتظام وحيث يتطلب ان تبلغ الدول الأعضاء العبء العالمي للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، ، وتشجع منظمة الصحة العالمية جميع البلدان على العمل على إعداد تقديراتها الخاصة.

تعد تقديرات أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية مكونًا أساسيًا في الجهود المبذولة لتصنيف مخاطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية وتحديد أولويات سلامة الأغذية.

وتسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال تعاونها مع منظمة الصحة العالمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، المساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي نحو الريادة العالمية في الأمن الغذائية تدريب الكفاءات المحلية والوطنية على كيفية تقييم أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية، وتحقيق الاعتراف الدولي بدراسة تقدير الأعباء وضمان تماشيها مع المتطلبات والمعاير الدولية المعتمدة لدى منظمات الأمم المتحدة وتمكين الدراسات الوطنية لأعباء الأمراض للبلدان من تخصيص موارد أكثر كفاءة لتدابير الوقاية والتدخل والسيطرة واستخدام المنهجيات الدولية الموحدة لتبادل الخبرات ومقارنة التقديرات وتحسين سياسة سلامة الأغذية ونظام سلامة الأغذية الوطني، بالإضافة إلى رفع مستوى توثيق الحالات والإبلاغ عن الأمراض المنقولة عبر الأغذية وبناء قنوات اتصال فعالة ودعم التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين والاتحاديين والدوليين المعنيين بالطوارئ والأزمات والكوارث والأمن السيبراني و بناء قنوات اتصال فعالة مع الشبكات والجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال تقييم المخاطر الزراعية والغذائية، وتطوير وتحديث إطار ومنظومة إدارة المخاطر المؤسسية والقطاعية وضمان استمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية ونشر ثقافة إدارة المخاطر بشكل متكامل.

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