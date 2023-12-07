لتعزيز جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

سعيد البحري العامري يؤكد: الاستراتيجية خطوة فعّالة نحو تعزيز الاستدامة والتحكم في تأثيرات هدر وفقد الغذاء

حملة معاً لتدوم النعم" تعزز جهود الاستدامة الغذائية والوعي المجتمعي بالقيم الوطنية لحفظ النعمة

أبوظبي: أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحد من الفقد والهدر من الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي، وتتناغم مع المبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره "نعمة"، كما أطلقت الهيئة حملة التوعية المصاحبة للاستراتيجية تحت شعار "معاً لتدوم النعم" وهي حملة ممتدة تستهدف تحفيز السلوك الإيجابي لكافة فئات المجتمع من أجل الحد من فقد وهدر الغذاء.

تأتي هذه الاستراتيجية في إطار دعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحد والتي تستهدف الحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام 2030 تماشياً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين.

وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز أساسية تنطلق منها العديد المبادرات لمواجهة ممارسات فقد وهدر الغذاء، وتشجيع المجتمع على تبني السلوكيات الإيجابية والترشيد في استهلاك الغذاء، واستدامة مواردنا الطبيعية، وتشتمل ركائز العمل على تقييم الوضع الحالي، وتطوير قدرات قياس الفقد والهدر بصورة منتظمة، وتحديد اتجاه وأهداف واضحة للسياسات واللوائح وتطوير منظومة تشريعية وقانونية تدعم أهداف الحد من هدر الطعام وفقده، وتفعيل دور المجتمع وتغيير سلوك المستهلكين من خلال حملة ممتدة للتوعية والتعليم تهدف على إحداث تغيير بناء في ثقافة التسوق والاستهلاك، وممارسات فقد الغذاء، وكذلك إحداث تغيير إيجابي في السوق من التخطيط السليم لإمدادات غذائية بالحجم المناسب، وتحسين خطط إدارة العرض والطلب وكفاءة استخدام الطعام وتحسين البنية التحتية لإعادة التدوير والمعالجة، واخيراً تستهدف الركيزة الخامسة التزام المنشآت المعنية بإنتاج وتداول الغذاء من خلال وضع خطط عمل للحد من هدر الغذاء حسب القطاع والتشجيع على اعتماد التقنيات المبتكرة، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا للحد من الفقد والهدر.

وتهدف استراتيجية الهيئة للحد من الفقد والهدر إلى تأكيد الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية وكفاءة إدارة الموارد الوطنية، بما يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتخفيض كمية الفاقد والمهدر من الغذاء الذي يقدر بنحو ثلث الغذاء المتاح للاستهلاك بالإضافة إلى الحد من خسائر الاقتصاد الوطني الناتجة عن هدر وفقد الغذاء، كما تهدف الاستراتيجية إلى تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية والبيئية اللازمة لإنتاج وتصنيع الغذاء واستدامتها للأجيال المقبلة وبناء وتطوير القدرات الوطنية اللازمة لقياس ورصد وتقييم حالة فقد وهدر الغذاء بصورة مستمرة ومنتظمة، وتحفيز المجتمع والمنشآت على تبني سلوكيات إيجابية لترشيد استهلاك الغذاء وتقليل الفقد والهدر، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين ومنتجي الغذاء، وزيادة الغذاء المتوفر للاستهلاك.

تتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات والبرامج في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار "معاً لتدوم النعم" الرامية لتغيير السلوك فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية والحملات الإرشادية وتوعية مختلف شرائح المجتمع وحثهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي وتساعد الممارسات السليمة في التعامل مع الغذاء في الحد من تلف الغذاء باعتباره أحد أهم الأسباب المؤدية إلى فقد وهدر الغذاء خلال مراحل السلسة الغذائية.

وأكد سعادة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن إطلاق استراتيجية للحد من فقد وهدر الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي يأتي التزماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) لترسيخ القيم الوطنية لدولة الإمارات، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية وتحقيق التوازن المستدام بين استهلاك وإنتاج الغذاء بالإضافة إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتقليل الفقد والهدر.

وقال : " في ضوء التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وما يتصل بها من أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية، نعلن عن إطلاق استراتيجية متكاملة للحد من الفقد والهدر في سياق خطة طموح أبوظبي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءً من خطتنا الاستراتيجية التي تحظى بدعم مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مما يعكس التزام سموه الراسخ بتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية الدولة لتكون واحدة من أفضل دول العالم في مؤشرات الاستدامة والحفاظ على الموارد، بالإضافة إلى تحقيق التناغم بين استراتيجية الحد من الفقد والهدر وخطة طموح أبوظبي، التي تستند إلى مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف سعادته أن استراتيجية الحد من الفقد والهدر على مستوى إمارة أبوظبي تشمل مجموعة متكاملة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف جميع جوانب السلسلة الغذائية، من الإنتاج إلى التوزيع والاستهلاك، وستكون خطوة فعّالة نحو تعزيز الاستدامة والتحكم في تأثيرات هدر وفقد الغذاء، موضحاً "نحن ملتزمون بتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية من خلال تفعيل مبادرات وبرامج متعددة، منها حملات التوعية والتدريب للعاملين في المنشآت الزراعية والغذائية، وحملات توعية للمجتمع تحت شعار "معاً لتدوم النعم"، بهدف تحفيز السلوك الإيجابي والمستدام في استهلاك الغذاء وتقليل الهدر وكلنا ثقة بأن هذه الاستراتيجية ستساهم بشكل فعّال في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من تأثيرات هدر الغذاء على البيئة والاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل غذائي أكثر استدامة وفعالية.

وحث مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جميع الفاعلين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع على التفاعل والمشاركة الإيجابية في تنفيذ مبادرات وبرامج الاستراتيجية لضمان الحد من فقد وهدر الغذاء وتحقيق الاستدامة الغذائية للأجيال القادمة.

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