خلال مشاركاتهم المتنوعة ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023

أكد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة أن مشاريع الأمن الغذائي والتجربة الزراعية الفريدة في إمارة الشارقة ركيزة محورية وركن أصيل في المنظومة الاستراتيجية التي يصوغها بحكمة صاحبُ السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويتابع تنفيذها سموه باهتمام لضمان توفير الغذاء الآمن والمستدام لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها.

مشاريع الأمن الغذائي والتجربة الزراعية الفريدة في إمارة الشارقة ركيزة محورية وركن أصيل في المنظومة الاستراتيجية

وقال رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة: إن هذه المنظومة تزخر بسلسلة مشاريع نوعية في مختلف ربوع الإمارة ومناطقها، ويتم تنفيذها على أرض الواقع وفق خطة مدروسة ومتدرجة بدأت بإطلاق مشروع الصوبات الزراعية الذي يوفر الغذاء الصحي والنظيف من أنواع الخضروات والورقيات والفواكه المختلفة لصالح أسواق إمارة الشارقة والمستهلكين مباشرة، تلاه مشروع مزرعة القمح الذي يؤمن بدوره هذه السلعة الاستراتيجية الغذائية الرئيسية، وصولًا إلى مشروع مزرعة الألبان المتكاملة والتي يجري العمل على إنشائها حاليًا، وما زال في هذه المنظومة مشاريع أخرى سترى النور في المستقبل القريب.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي أن قاعدة الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الدائرة بما تتضمنه من مشاريع ومبادرات كبرى من شأنها تعزيز التكامل في الجهود لتحقيق مشاريع الأمن الغذائي المستدام في الشارقة، لافتًا إلى أن هذه الشراكات تمتاز بتنوعها الذي يعكس تنوع أبعاد هذه المشاريع، فمنها الشراكات مع القطاع الأكاديمي وعلى رأسها جامعة الشارقة، وجامعة الذيد ممثلة في كلية الزراعة والبيطرة المنشأة حديثًا، وجامعات ومعاهد عالمية مثل معهد روفامستيد في بريطانيا، فضلاً عن الشراكات مع القطاع الحكومي مثل وزارة البيئة والتغير المناخي ومجلس الإمارات للأمن الغذائي، إلى جانب التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية لتنمية قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة، واستثمار أحدث تقنيات التطوير المستخدمة في هذين القطاعين.

جاء ذلك في ختام مشاركة دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة مشاركتها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد"، وبتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة.

رعاية مميزة مقدمة من شركة مطاحن العين وجمعية الشارقة التعاونية في إطار الشراكة الفاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الوطنية الشاملة

وفي اليوم الثاني من المنتدى، عقدت منصة دائرة الزراعة والثروة الحيوانية سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل واللقاءات الإعلامية، والتي جاءت برعاية مقدمة من شركة مطاحن العين وجمعية الشارقة التعاونية، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة مابين الدائرة ومؤسسات القطاع الخاص وبما يحقق أهداف التنمية المجتمعية والوطنية الشاملة، وتحدث فيها خبراء ومتخصصون في مجال استدامة التنمية الزراعية والحيوانية، وإدارة الثروات والموارد الطبيعية.

تجربة الشارقة الزراعية

حيث شهد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس الدائرة جلسة حوارية حول (تجربة الشارقة الزراعية) وأدارها الإعلامي أحمد لوتاه، حيث تحدث فيها خبراء في القطاع الحكومي هم سعادة الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأستاذ الدكتور علي القبلاوي أستاذ علم البيئة النباتية في جامعة الشارقة، والأستاذة رزان الحمادي مدير إدارة التنمية الخضراء بالإنابة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والإعلامية فضيلة المعيني أمين السر بجمعية الصحفيين الإماراتية، وراشد بن هويدن المدير التنفيذي لقطاع سلسلة التوريد في تعاونية الشارقة.

التنمية المستدامة للثروة الحيوانية

وفي جلسة أخرى، تطرقت الدكتورة مريم محمد المعيني رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية في الدائرة في حديثها إلى موضوع (التنمية المستدامة للثروة الحيوانية) من خلال مشروع "مزرعة الألبان المتكاملة" في الشارقة، وفي الجلسة الثالثة استعرضت جواهر العبدولي الباحث الزراعي في الدائرة تجربة الأنظمة الزراعية في البيوت المحمية المستدامة، وأما الجلسة الرابعة فقد ركزت على استراتيجية مراعي الشارقة المستدامة وقدمتها مريم الجنيبي مسؤول مركز الابتكار واستشراف المستقبل في الدائرة.

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